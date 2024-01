Review Amazfit Balance: De Perfecte Balans Tussen Stijl En Functionaliteit

Steeds meer Nederlanders dragen elke dag een smartwatch. Of je nou kiest voor een goedkope Xiaomi band of een dure Apple Watch, een smartwatch kan veel voordelen met zich meebrengen. In deze review kijken wij naar de Amazfit Balance. Een smartwatch met een luxe uitstraling, veel features en een aantrekkelijke adviesprijs. Is de Amazfit Balance de ideale smartwatch voor jou?

Inhoud

De nieuwste smartwatch van de fabrikant Amazfit, die bekendstaat om zijn goede prijs/kwaliteit verhouding, is in veel verschillende kleuren verkrijgbaar. In deze review kijken wij naar de Deep Sea (Special Edition), waarbij de fabrikant een zilveren metalen frame combineert met blauwe tinten en een blauw siliconen polsbandje. Naast de Amazfit Balance vinden we in de verpakking een zwarte oplader en een handleiding. De Amazfit Balance is ook verkrijgbaar in de kleuren Woodland, Lagoon, Meadow, Sunset Grey en Midnight.

Design

Als we de Amazfit Balance vastpakken valt gelijk op dat de smartwatch bestaat uit hoogwaardige materialen. De aluminium frame in combinatie met de vezelversterkte polymeer bodemschaal maakt direct duidelijk dat we hier kennismaken met een robuust product dat tegen een stootje kan. De behuizing is waterdicht (5 ATM), meet 46x46x10.6mm en weegt 35 gram.

Ook valt op dat de Amazfit Balance de uitstraling heeft van een traditioneel en luxe horloge, waardoor je de smartwatch in vele omstandigheden kunt dragen. Of je nou met pak aan naar een vergadering gaat of gewoon een trui draagt tijdens een verjaardagsfeestje, de Amazfit Balance is het ideale accessoire.

De zilveren behuizing van de Amazfit Balance heeft een zeer lichte koperen tint en het ronde scherm heeft een blauwe rand. Aan de rechterkant vinden we twee knoppen. De kroon met blauwe detail gebruik je om door de interface te navigeren, terwijl je met de drukknop een workout kunt starten. Ons exemplaar kwam met een blauw siliconen polsbandje, maar als dit niet jouw smaak is dan kun je de polsband eenvoudig vervangen met een ander 22mm-bandje. Dit is ideaal als een metalen of leren polsbandje jouw voorkeur heeft.

Het ronde scherm is 1,5-inch groot en heeft een resolutie van 480 bij 480 pixels. Het gaat om een AMOLED-display met mooie kleuren en een diepe contrast. Dankzij de maximale helderheid van 1500 nits is dit scherm ook buiten in het zonlicht goed leesbaar. Amazfit heeft dit scherm voorzien van een laag gehard glas, een antireflecterende glazen rand en een anti-vingerafdrukcoating.

Functies

Zepp OS 3.0

Belangrijk om te weten is dat de smartwatches van Amazfit niet draaien op Google’s Wear OS-besturingssysteem, maar op het eigen Zepp OS 3.0. Hierdoor beschikt de Amazfit Balance niet over de Play Store, waardoor het niet mogelijk is om Android-apps te installeren. Amazfit heeft echter wel een eigen appwinkel, waarmee je een beperkt aantal applicaties en een groot aantal watchfaces kunt downloaden. Ook zijn alle standaard applicaties die je op een smartwatch kunt verwachten uiteraard al gewoon aanwezig op de Amazfit Balance.

Zepp App Store Zepp Watchfaces

Zepp OS 3.0 werkt erg vloeiend en de interface is eenvoudig te bedienen. Ook is het scherm erg gevoelig, waardoor de gebruikerservaring premium aanvoelt. Je kunt de interface volledig bedienen met het AMOLED-scherm, maar je kunt er ook voor kiezen om door de interface te navigeren met behulp van de draaibare kroon aan de zijkant van de smartwatch. Kleine trillingen geven een prettige feedback wanneer je deze kroon gebruikt.

Met een veeg naar rechts open je de widget-interface waarmee je door een lijst van veelgebruikte features kunt scrollen. Denk hierbij aan een muziek-widget, een weer-widget, een stappen-widget, een hartslag-widget, een alarm-widget en nog veel meer. De indeling van het widget-overzicht kun je zelf aanpassen door een widget ingedrukt te houden en de widget vervolgens naar onderen of naar boven te verplaatsen.

Met een veeg naar links scroll je door de meestgebruikte smartwatchfuncties. Denk hierbij aan je dagelijkse activiteiten, een overzicht van je hartslagritme, weersverwachtingen, je muziek en meer. Inkomende notificaties kun je bekijken met een veeg omhoog en het instellingen-menu open je met een veeg omlaag. Met een druk op de kroon open je een lijst met daarin alle geïnstalleerde applicaties en met de drukknop onder deze kroon kun je een workout starten. Je hebt een groot aantal workouts waaruit je kunt kiezen, zoals lopen, rennen, fietsen, zwemmen etc. Het spreekt allemaal voor zich waardoor je de bediening snel onder de knie hebt.

Uiteraard kun je ook de watchface aanpassen. Een andere watchface selecteren doe je door de huidige watchface ingedrukt te houden, waarna je vervolgens door alle voorgeïnstalleerde watchfaces kunt scrollen.

Sensoren

Amazfit heeft de Balance uitgerust met verschillende meetinstrumenten, waaronder een BioTracker™ 5.0 sensor, een temperatuursensor, een gyroscoop en een dual-band GPS-antenne. De sensoren zijn in staat om je hartslag, slaap, bloedzuurstofgehalte, temperatuur en bewegingen constant te meten. Deze informatie is nodig om je gezondheid en sportactiviteiten in de gaten te houden.

De ingebouwde GPS-antenne maakt tracking van routes mogelijk zonder dat je hiervoor je smartphone mee hoeft te nemen. Dit is natuurlijk erg handig wanneer je even een rondje door de wijk wilt rennen. Doordat de antenne met 6 satellieten tegelijk verbinding maakt is het resultaat zeer accuraat, ook wanneer je door straten met veel hoge gebouwen loopt. De afgelegde routes met de daarbij behorende tijden en afstanden kun je op een map terugkijken en met elkaar vergelijken.

Accuduur

Een van de grootste voordelen van een Amazfit-smartwatch is de lange accuduur. Terwijl de Apple Watch en smartwatches met Wear OS het doorgaans niet langer dan 1 tot 3 dagen volhouden op één acculading, kun je een Amazfit smartwatch makkelijk meerdere weken dragen voordat de smartwatch weer aan de magnetische oplader moet. Dat is bij de Amazfit Balance niet anders. Gemiddeld gaat de Amazfit Balance namelijk ruim twee weken mee op een acculading. De accuduur kan per individu wel verschillen, afhankelijk van hoe actief hij of zij is. Vooral het gebruik van GPS-tracking verbruikt relatief veel energie.

Bluetooth

De Amazfit Balance gebruikt bluetooth om te koppelen met je smartwatch. Deze verbinding is stabiel en wij zijn tijdens onze testperiode niet tegen connectie-problemen aangelopen. Het is ook mogelijk om de Amazfit Balance te koppelen met andere bluetooth-apparaten, zoals sportaccessoires of een bluetooth headset. Hierdoor kun je ervoor kiezen om muziek offline op te slaan op de interne opslagruimte van de smartwatch en de Amazfit Balance vervolgens te pairen met een setje draadloze oordopjes. Zo kun je in de sportschool tijdens je workout naar muziek luisteren zonder dat je hiervoor je smartphone nodig hebt.

Zepp Aura

Steeds meer fabrikanten verwerken AI-technologie in hun producten, waaronder Amazfit. Zo heeft Amazfit de tool Zepp Aura geïntroduceerd. Zepp Aura is een slaapcoach/chatbot die op basis van slimme leermodellen jouw slaap kan analyseren om je vervolgens week/maandoverzichten te sturen en tips te geven die moeten helpen een betere nachtrust te creëren. Ook leest Zepp Aura jouw biometrische gegevens via de smartwatch en maakt de tool op basis van deze gegevens muziek die jou moet helpen te relaxen en sneller in slaap te vallen.

Zepp Aura is overigens geen gratis tool. Je kunt Zepp Aura twee weken testen, maar daarna is een abonnement vereist waarvoor je maandelijks moet betalen. Daarom raden we het gebruik van Zepp Aura alleen aan als je moeite hebt met slapen.

Conclusie (Voordelen/Nadelen)

De Amazfit Balance is een prachtig horloge met vele mogelijkheden. De smartwatch is dankzij zijn luxe uitstraling geschikt om in iedere situatie te dragen, maar dankzij de vele sensoren en de accurate GPS-tracking ook ideaal voor actieve sporters. Het heldere AMOLED-scherm in combinatie met Zepp OS 3.0 werkt vlekkeloos en reageert snel. Dit is iets dat Amazfit al jaren goed doet. De lange accuduur is een van de grootste pluspunten en met een adviesprijs van 249 euro is de Amazfit Balance eerlijk geprijsd.

Het enige nadeel is het ontbreken van een grote app-winkel, zoals de Google Play Store of Apple App Store, waardoor het gebruik van apps van derden beperkt is.

Voordelen

mooi modern en slank design

lange accuduur (bij normaal gebruik ruim 14 dagen)

helder scherm

praktische armband, geschikt voor elke pols.

veel instelmogelijkheden voor sportactiviteiten, plus tracking van de routes

monitoring van hartslag, temperatuur en O2

laad snel op

Nadelen

Geen Google Play Store

De Amazfit Balance is bij verschillende webwinkels verkrijgbaar voor net iets minder dan 250 euro. Zo kun je onder andere terecht bij Amazon en Bol.com.