Sony WF-C510: Sony Introduceert Zijn Kleinste Draadloze Oordopjes Ooit

Sony heeft een nieuwe setje draadloze oordopjes aangekondigd. De Sony WF-C510 zijn de kleinste oordopjes die Sony ooit heeft uitgebracht en zijn speciaal gemaakt voor mensen met kleine oren. Een ANC-functie ontbreekt, maar de oordopjes krijgen een aantrekkelijk prijskaartje mee van slechts 69 euro.

De WF-C510 is de opvolger van de WF-C500, die Sony in 2021 op de markt bracht. De oordopjes zijn nog kleiner en lichter dan de voorganger van de WF-C510, waardoor ze geschikter zijn voor kleine oren en langdurig gebruik. De oplaadcase is ook kleiner, maar de drukknop op de oordopjes heeft Sony juist groter gemaakt.

De Sony WF-C510 heeft geen ANC-functie (ruisonderdrukking), waardoor omgevingsgeluiden niet worden geblokkeerd. Wel hebben de oordopjes een omgevingsmodus en een Voice Focus-functie, die omgevingsgeluiden juist doorlaten en versterken. Dit is handig wanneer je deelneemt aan het verkeer of even met je collega’s wilt praten zonder de oordopjes uit te doen. Ook kunnen de oordopjes overweg met 360 Reality Audio en is het mogelijk om met twee apparaten tegelijkertijd te verbinden.

De Sony WF-C510 heeft een accuduur van 11 uur en in combinatie met de oplaadcase kun je 22 uur naar muziek luisteren. De WF-C510 is verkrijgbaar in de kleuren groen, geel, wit en zwart voor een adviesprijs van 69 euro. De oordopjes zijn vanaf 12 september verkrijgbaar, maar je kunt nu al een pre-order plaatsen op de website van Sony.