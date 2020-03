Online wedden op eSports met je Android

E-sports is de afgelopen jaren gigantisch in populariteit gegroeid en niets lijkt er op dat dit voorlopig zal verminderen. Met de opkomst van eSports groeide dan ook gelijk de populariteit van het wedden op deze online wedstrijden. Want zoals de online casino’s al in populariteit gegroeid waren, zo werd ook het wedden op conventionele sporten ineens omgeruild naar online wedden op eSports. Maar hoe begin je met online wedden op eSports? En wat is een goede eSport om online op te wedden?

De eSports industrie

De eSport industrie en community groeien ieder jaar flink: afgelopen jaar was de PC eSport industrie goed voor 16,1 miljard opbrengst, terwijl de mobiele telefoon eSport industrie zich goedmaakt voor maar liefst 15,3 miljard. Het is duidelijk dat de mobiele telefoon binnen de eSport community de PC aan het inhalen is.

De populariteit van eSports in Europa komt steeds meer in de buurt van voetbal, al is het wel een geheel andere doelgroep. Vooral in Azië staan al veel gigantische stadions waar de spelers met hun computers op een podium spelen en de wedstrijden live via grote schermen te volgen zijn. Maar Nederland volgt langzaam aan ook: het is afgelopen jaar al bekend geworden dat in Purmerend het eerste officiele Nederlandse eSport stadion gebouwd zal worden.

Wedden op eSports

Dat er niet alleen voor de eSport-spelers veel geld te verdienen valt werd ook snel duidelijk. Het prijzengeld voor de spelers zelf kan al in de miljoenen lopen, doordat er ook vele sponsors bij betrokken zijn. Maar dat steeds meer mensen online geld verdienen door op wedstrijden te wedden is ook steeds meer aan het licht aan het komen. Vooral jongeren zijn enthousiaste volgers van deze elektronische sporten en dat de fans hun favoriete spelers op de voet kunnen volgen is heel gebruikelijk. En het is natuurlijk logisch dat populaire computerspellen daarmee dan ook gelijk populaire weddenschappen opleveren.

Wedden op CS:GO

Counter Strike: Global Offensive is een van die populaire eSports. Het is een spel dat al vele voorgangers heeft gehad en waarvan de eerste versies sinds ’90 gespeeld wordt. Er zijn veel websites waar je kunt wedden op de uitkomst van CS:GO wedstrijden tussen de verschillende teams en spelers, kijk bijvoorbeeld maar eens naar vulkanbet.com.

CS:GO is echter ook enorm populair omdat er verschillende items te winnen zijn binnen het spel, die vervolgens weer verkocht kunnen worden aan andere spelers. Deze items worden ook wel ‘skins’ genoemd, en zijn virtuele items zoals een bijzonder mes, pistool of een geweer. Je hoeft als speler van CS:GO uiteraard niets met deze items te doen, maar veel spelers vinden het leuk om met bijzondere items te pronken. Omdat de waarde van deze skins afhankelijk is van vraag en aanbod kan het soms voorkomen dat een zeldzame skin ineens voor honderd euro verkocht kan worden.

Kritiek op de verkoop van ‘skins’

De laatste tijd is er echter enorm veel kritiek geuit op de marktplaats omtrent deze skins, omdat er echt geld mee gemoeid is en dit dus een grijs gebied binnen het online gokken is. Valve, de maker van Counter Strike, heeft sindsdien dan ook veel websites gemeld dat zij niet langer van hun online marktplaats Steam gebruik mogen maken.