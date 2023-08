Software downloaden? Hier zijn 5 dingen die je moet overwegen voordat je op de downloadknop klikt

Er zijn veel bedrijven die zeer nuttige software ontwikkelen, maar tegelijkertijd bestaan er een groot aantal programma’s dat schadelijk kunnen zijn voor je apparaat en je persoonlijke gegevens. Weten welke software je moet downloaden en welke niet, is een belangrijke vaardigheid om jouw hardware en persoonlijke gegevens te beschermen. De software die je downloadt, moet je helpen om bepaalde taken uit te voeren, zowel eenvoudige als ingewikkelde. Maar omdat de meeste bedrijven software in bulk produceren, kan het voor gebruikers een uitdaging zijn om te weten welke applicaties te vertrouwen zijn. Op het internet zijn veel bedrijven die je proberen te verleiden met een groot aantal advertenties, waarna je vervolgens de verkeerde software installeert. In dit artikel lees je wat je moet overwegen voordat je software downloadt.

Wees je bewust van de verkoopvoorwaarden van software

Het doorlezen van de voorwaarden is een belangrijke stap om uit te voeren, waardat je software gaat downloaden. Verschillende software hebben verschillende voorwaarden en om marketingredenen wordt het vaak aan de gebruiker geleverd als freeware, betaald en trialware. Net zoals je de voorwaarden van betFIRST leest en begrijpt om je ervaring te maximaliseren, zo moet je ook de voorwaarden van andere software lezen voordat je deze downloadt. Freeware staat voor programma’s die door bedrijven gratis worden aangeboden. Trialware is een marketingtruc van bedrijven waarbij software enige tijd gratis te gebruiken is voordat je moet kiezen voor een betaalde optie. Als laatste heb je de betaalde optie, waarbij je moet betalen voordat je de software kunt downloaden of gebruiken.

Scan het bestand voordat je het downloadt

Ongeacht de software die je wilt downloaden, is het belangrijk om het bestand altijd te scannen voordat je het downloadt. Er zijn online veel gratis diensten beschikbaar die je kunnen helpen om een verzameling programma’s te scannen en ervoor te zorgen dat ze veilig zijn voor jouw apparaat. Daarnaast kun je antivirus installeren om de bestanden te scannen op virussen voordat je ze downloadt.

Val niet voor gratis

De meeste bedrijven lokken je vaak met software die je gratis kunt downloaden. Zorg ervoor dat je de voorwaarden begrijpt voordat je gratis of betaalde software downloadt. Zorg ervoor dat je weet of het een valstrik is voordat je gaat downloaden. De meeste software zit vaak vol met advertenties en spyware die je privacy kunnen schaden. Lees de voorwaarden en reviews goed door om te voorkomen dat je software installeert dat afkomstig is van dergelijke bedrijven.

Potentieel ongewenste programma’s begrijpen

Nog iets waar je jezelf in moet verdiepen zijn de potentieel ongewenste programma’s. Dit is software die nutteloos en vaak gevaarlijk zijn voor je pc of voor jezelf. Recente verbeteringen van technologie hebben ervoor gezorgd dat het aantal Potentieel Ongewenste Programma’s enorm zijn gegroeid, zo blijkt uit verschillende rapporten. Dergelijke software komt vaak in de vorm van browser add-ons en beveiligingsapps die de gegevens van de gebruiker kunnen achterhalen en deze data vervolgens via de achterdeur verkoopt aan adverteerders. De meeste van deze programma’s worden vaak gebundeld met freeware.

Evalueer de beoordelingen

De beste en makkelijkste manier om meer te weten te komen over een software is door de beoordelingen van andere gebruikers te bekijken. De meeste eerdere gebruikers zullen reacties achterlaten over hun ervaring met de software. Als je negatief commentaar ziet, neem dit dan serieus. Dit kan erop wijzen dat de software traag is, veel advertenties bevat of verdacht overkomt. Zorg ervoor dat de software goede recensies heeft voordat je hem downloadt.

Eind Opmerking!

Het is altijd goed om software te evalueren voordat je het downloadt. Als je voor een applicatie moet betalen, zorg er dan voor dat de prijs overeenkomt met de waarde van de software.