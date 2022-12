Dit Zijn De Beste Xiaomi Smartphones Van Het Afgelopen Jaar

Veel fabrikanten brengen elk jaar tal van verschillende smartphones op de markt, waardoor je het overzicht soms een beetje kwijtraakt. Xiaomi is één van deze fabrikanten en daarom bespreken wij in dit artikel de meest populaire Xiaomi telefoons die de fabrikant dit jaar op de markt heeft gebracht.

Xiaomi 12T-serie

Laten we beginnen met de nieuwste vlaggenschip-serie van Xiaomi. Dit is de Xiaomi 12T die de fabrikant in oktober introduceerde. Wat de high-end smartphones van Xiaomi zo interessant maken is de doorgaans wat lagere adviesprijs dan die van de high-end smartphones van de concurrentie. Zo kost de Xiaomi 12T Pro, de duurste variant in deze serie, zo’n 750 euro. Hiervoor krijg je een smartphone met een 6,67-inch 120Hz OLED-scherm, een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen en een driedubbele camera met een 200MP hoofdlens. Een minpunt is het ontbreken van een telelens, iets dat de meeste vlaggenschip-smartphones van de concurrentie wel hebben.

Xiaomi 12

Ook de iets oudere Xiaomi 12, die wij eerder dit jaar hebben getest, gaat nog goed mee met de sterke concurrentie. Dit toestel is inmiddels al verkrijgbaar voor ruim onder de 600 euro. Het mooie aan dit toestel is het compacte formaat, wat te danken is aan het 6,28-inch AMOLED-scherm en de dunne randen.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Xiaomi lanceert ook smartphones onder de naam Redmi. Dit is een serie die grotendeels bestaat uit mid-range smartphones, oftewel smartphones die ergens tussen de duurste en de voordeligste smartphones in vallen.

Neem bijvoorbeeld de Redmi Note 11 Pro (5G), een toestel met een prijskaartje van rond de 300 euro. Voor deze betaalbare prijs krijg je een smartphone met 6,67-inch 120Hz AMOLED-scherm, een Qualcomm Snapdragon 695-processor met 5G-ondersteuning, tot 8GB werkgeheugen, tot 128GB opslagruimte, een 5.000mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en een driedubbele camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. Ook heeft de smartphone een moderne uitstraling met een zeer dunne behuizing.

Xiaomi Redmi 10A en Xiaomi Redmi A1

Xiaomi heeft dit jaar in Nederland ook een aantal echte budget-smartphones uitgebracht. De Xiaomi Redmi 10A en de Xiaomi Redmi A1 zijn twee van deze toestellen, die een adviesprijs hebben meegekregen van 149 euro en 109 euro. Beide toestellen zijn gemaakt voor mensen met een klein budget die gewoon een telefoon zoeken om mee te bellen en te chatten, om video’s mee te kijken en om simpele spelletjes mee te spelen. Budget-telefoons zijn hier tegenwoordig prima geschikt voor. Punten waar budget-smartphones minder presteren zijn de camerakwaliteit, het design van de smartphone en het draaien van zware spellen.

Gebruiken jullie een Xiaomi telefoon en zijn jullie tevreden? Laat het ons weten in de reacties hieronder.