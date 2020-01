Suunto 7 Is Eerste Smartwatch Met Snapdragon 3100 Sports Mode

Het Finse bedrijf Suunto heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd. De Suunto 7 draait op Wear OS en is uitgerust met een verbeterde Snapdragon 3100-chipset. De smartwatch krijgt een adviesprijs mee van 479 euro.

De Suunto 7 is de eerste smartwatch die is uitgerust met de Snapdragon 3100 Sports Mode. Dit is een versie van de Snapdragon 3100 die zuiniger met de accu omgaat. De Sports Mode zorgt ervoor dat de Suunto 7 bij normaal gebruik 48 uur meegaat en 12 uur wanneer continue gps-tracking aanstaat. De smartwatch draait op Wear OS waardoor gebruikers dus toegang hebben tot functies zoals de Play Store en Google Assistent. Suunto heeft zelf Offline outdoor maps toegevoegd. Hierdoor kun je van routebegeleiding gebruikmaken, zelfs wanneer je je smartphone niet bij je hebt.

Gebruikers kunnen kiezen uit 70 verschillende workouts, van hardlopen tot fietsen en van skiën tot surfen. De Suunto 7 heeft een roestvrijstalen behuizing en weegt 70 gram. De behuizing is waterdicht tot 50 meter diep. De smartwatch komt met een 24mm-bandje in siliconen, lederen en textiel uitvoeringen. De Suunto 7 is vanaf 31 januari verkrijgbaar voor 479 euro in de kleuren Black Lime, Sandstone Rosegold, All Black, Graphite Copper en White Burgundy. Je kunt nu al een bestelling plaatsen op de website van Suunto.

via [AW]