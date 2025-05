Introductie Realme GT 7 Met 7200 mAh Accu Op 27 Mei

Realme zal op 27 mei een nieuwe smartphone introduceren. We maken op die dag kennis met de Realme GT 7, die beschikt over een opvallend grote 7200 mAh accu. De Realme GT 7 verschijnt ook in Nederland op de markt.

Nadat Realme eerder al de GT 7 Pro introduceerde brengt de fabrikant eind deze maand ook de reguliere Realme GT 7 op de markt. De officiële introductie van de smartphone zal op 27 mei om 13.30 uur plaatsvinden tijdens een presentatie in Parijs. Realme heeft tegenover de website Android Planet laten weten dat de Realme GT 7 ook naar Nederland komt.

Doordat Realme de smartphone eerder al in thuisland China heeft geïntroduceerd komen we op 27 mei niet voor veel verrassingen te staan. Wat vooral opvalt is de aanwezigheid van een 7200 mAh accu, terwijl de smartphone gewoon een reguliere behuizing heeft. Deze accu heeft ondersteuning voor 100W snelladen. De Realme GT 7 beschikt verder over een 6,8-inch AMOLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een Dimensity 9400 Plus-processor, 12GB werkgeheugen, een 16MP selfie-camera, een 50MP hoofdcamera en een 8MP groothoeklens.

Wat voor adviesprijs de Realme GT 7 in Nederland meekrijgt is nog onduidelijk. De Pro-versie verscheen in Nederland op de markt voor 699 euro.

