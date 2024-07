Review HMD Pulse Pro: Voordelige Smartphone Met Aantal Beperkingen

HMD Global, het Finse bedrijf dat onder andere verantwoordelijk is voor de productie van Nokia-smartphones, brengt sinds kort ook smartphones op de markt onder zijn eigen merknaam. In deze review kijken wij naar de HMD Pulse Pro. Is de eerste poging van HMD een succes of een teleurstelling? Dat bespreken wij in dit artikel.

HMD Global levert de HMD Pulse Pro in een kleurrijke kartonnen verpakking. Achterop deze verpakking heeft HMD de belangrijkste eigenschappen van de smartphone op een rijtje gezet. Wanneer we de verpakking openen vinden we de HMD Pulse Pro, een USB-C kabel, wat papierwerk en een SIM-kaart tool. Wij hebben de groene “Glacier Green” variant ontvangen, maar de smartphone is ook verkrijgbaar in de kleuren “Twilight Purple” en “Black Ocean”.

Design

Zodra we de HMD Pulse Pro uit de verpakking halen, voelen we gelijk dat we niet met een high-end smartphone te maken hebben. De behuizing bestaat namelijk niet uit premium materialen. In plaats daarvan heeft HMD gekozen voor een plastic behuizing die relatief eenvoudig te openen is, zodat je zelf reparaties kunt uitvoeren als dit nodig is. Zo kun je de achterkant losmaken om bijvoorbeeld de accu te vervangen. Wel moet je nog steeds de nodige kennis hebben om zelf reparaties uit te voeren en daarom raden wij niet aan om de achterkant los te maken als je deze kennis niet hebt.

Het nadeel van een plastic behuizing die eenvoudig te openen is, is een wat goedkoper aanvoelende smartphone die niet waterdicht is (IP52). Wel is het belangrijk om te onthouden dat hier een lage adviesprijs tegenover staat. Zo haal je de HMD Pulse Pro bij sommige webwinkels al voor minder dan 150 euro in huis. Ook heeft de HMD Pulse Pro verder gewoon een leuke uitstraling en kun je kiezen uit hippe kleurtjes. De achterzijde heeft een glimmende afwerking, wat van een afstandje wel wat wegheeft van een glazen achterzijde.

Voorop vinden we een 6,56-inch scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera en een vrij dikke kin aan de onderkant van het scherm. De vingerafdrukscanner en volumeknoppen zitten aan de rechterzijde. Deze vingerafdrukscanner werkt goed. Achterop heeft HMD de Pulse Pro uitgerust met een rechthoekige camera-module met daarin twee lenzen. Verder heeft de SIM-tray ruimte voor twee simkaartjes en een microSD-kaart waarmee je de opslagruimte kunt uitbreiden. De HMD Pulse Pro is 163.19 mm lang, 75.02 mm breed en 8.55 mm dik. De smartphone weegt 196 gram.

Specificaties

De HMD Pulse Pro heeft een 6,56-inch LCD-scherm met een resolutie van 1612 bij 720 pixels en een piekhelderheid van 600nits. Dit is niet erg helder en daardoor is het scherm moeilijk leesbaar in direct zonlicht. In de schaduw of in huis is een helderheid van 600nits wel fel genoeg. Ook heeft het scherm een 90Hz verversingssnelheid, wat op zich prima is voor een budget-smartphone.

Intern vinden we 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Van een smartphone in deze prijsklasse kun je niet veel meer dan dit verwachten. Dus dat is gewoon goed. De HMD Pulse Pro combineert deze hoeveelheid werkgeheugen echter met een Unisoc T606-processor en dat is helaas geen krachtpatser. Dat de smartphone geen krachtige processor heeft is vooral merkbaar wanneer je door social media of websites aan het scrollen bent. Ook tijdens het gebruik van de camera of het laden van applicaties moet je soms erg lang wachten. De keuze voor een Unisoc T606-processor is een van de grootste minpunten van de HMD Pulse Pro.

Accu

De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en heeft ondersteuning voor 20W snelladen. Met een volle accu kom je makkelijk de dag door. Ook twee dagen gebruik op één acculading zal voor veel mensen mogelijk moeten zijn. De accu is dan ook een van de betere eigenschappen van de HMD Pulse Pro. Helaas levert HMD geen oplader mee. Je moet dus een lader van een ander apparaat gebruiken of nog even een losse oplader kopen. Het niet meeleveren van een oplader is tegenwoordig heel normaal.

Audio

De Pulse Pro heeft een vrij matige monospeaker met weinig bas, maar de smartphone is wel uitgerust met een 3.5mm koptelefoonaansluiting zodat je de HMD Pulse Pro kunt combineren met een krachtige bekabelde headset. Uiteraard kun je ook je draadloze oordopjes verbinden, dankzij de aanwezige Bluetooth 5.0-ondersteuning.

Camera

De HMD Pulse Pro is een budget-smartphone, dus een high-end camera-setup hoeven we niet te verwachten. De smartphone beschikt aan de achterzijde over een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. Ook de selfie-camera heeft een 50MP resolutie. Dat een hoge resolutie niet gelijkstaat aan mooie foto’s bewijst de HMD Pulse Pro.

Helaas vallen de camera-resultaten tegen, ook voor een smartphone in deze prijsklasse. De kleuren van de foto’s komen niet heel natuurlijk over en foto’s zijn vaak wat overbelicht. Ook zijn de foto’s niet heel scherp en missen we een goede contrast. Of de gebruikte hoofdlens de oorzaak is van de tegenvallende fotokwaliteit, of dat de software de oorzaak is, is onduidelijk.

Bij veel daglicht kun je wel bruikbare foto’s maken om via WhatsApp te delen met je vrienden, maar verwacht geen pareltjes. Vooral in donkere omgevingen is het maken van mooie foto’s eigenlijk niet mogelijk zonder het gebruik van de flitser of een tripod. De camera heeft in donkere omgevingen namelijk veel tijd nodig om te focussen en een foto te maken. Tijdens deze periode moet je de smartphone muisstil houden.

We hopen dat HMD via een toekomstige software-update de camerakwaliteit wat kan verbeteren. We verwachten geen kwaliteit die te vergelijken is met die van high-end smartphones, maar wat meer natuurlijke kleuren en scherpere foto’s zijn erg welkom.

Android

De HMD Pulse Pro draait uit de doos op Android 14. Het valt op dat HMD heeft gekozen voor een vrij kale versie van Android, zonder te veel bloatware en aanpassingen aan de interface. Dit kunnen wij wel waarderen. HMD belooft twee grote Android-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates. Ook dit is in deze prijsklasse prima, maar er zijn tegenwoordig wel budget-smartphones verkrijgbaar die langer beveiligingsupdates ontvangen.

Conclusie (voordelen / nadelen)

Bij de eerste poging om een smartphone onder de eigen merknaam op de markt te brengen ontbreekt bij de HMD Pulse Pro helaas de wow-factor. Je haalt voor weinig geld een smartphone in huis met een goede accu waarmee je prima kunt internetten, mailen en WhatsAppen, maar het geheel voelt wat voordelig aan en de camera-kwaliteit valt tegen. Ook is de aanwezige processor niet erg snel. Er zijn tegenwoordig verschillende smartphones in dezelfde prijsklasse beschikbaar die beschikken over een veel krachtigere processor.

Zoek jij een smartphone die voor minder dan 150 euro verkrijgbaar is en zijn een lange accuduur, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, uitbreidbare opslagruimte, een makkelijk te openen behuizing en een kale versie van Android 14 voor jou erg waardevol, dan kun je de HMD Pulse Pro overwegen.

Voordelen

Prima accuduur

Vrijwel kale versie van Android 14

Voor minder dan 150 euro verkrijgbaar

Dual-sim + microSD-kaart

Nadelen

Trage processor

Matig scherm

Tegenvallende camera

Heb jij een klein budget of wil je de HMD Pulse Pro in huis halen als backup-smartphone? Dan kun je de smartphone onder andere kopen bij Belsimpel, Coolblue of de officiële webwinkel van HMD.