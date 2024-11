Review Tado° Slimme Thermostaat X: Investering Voor Gemak En Lagere Energierekening!

Niemand zit te wachten op een hoge energierekening en daarom doen wij er alles aan om in ons huis het energieverbruik te verlagen. Tegenwoordig kunnen wij de energierekening eenvoudig verlagen met behulp van zogeheten smart-home producten. Daarom bespreken wij in deze review de “Draadloze Slimme Thermostaat X” en de daarbij behorende radiatorknoppen van tado°. Deze producten moeten de temperatuur in jouw huis volledig automatiseren, zodat jij nooit meer onnodig energie verbruikt.

Inhoud

Op Androidics bespreken wij aan het begin van elke review altijd even de inhoud van de verpakking. In dit geval hebben wij verschillende producten ontvangen, namelijk een “Draadloze Slimme Thermostaat X Starter Kit” en zes keer de “Radiatorknop X”. Hoeveel radiatorknoppen jij nodig hebt hangt af van jouw huis en of jij al jouw kachels wilt aansluiten aan het tado°-systeem.

De Starter Kit bestaat uit twee producten, namelijk een draadloze ontvanger en een draadloze temperatuursensor. Beide producten worden geleverd met de nodige schroeven en kabels, zodat je de producten kunt aansluiten aan jouw CV-ketel en aan de muur.

Tado° levert de tado° Slimme Radiatorknop X in een klein kartonnen doosje, waarin we naast de radiatorknop ook een set adapters vinden. Deze adapters zorgen ervoor dat je de radiatorknop op vrijwel alle radiatorkranen kunt aansluiten. Het valt op dat de Radiatorknop X een mooie moderne uitstraling heeft en beschikt over een duidelijk display dat onder andere de temperatuur weergeeft.

Installatie

Voordat je met de producten aan de slag kunt, moet je ze eerst installeren. Dit kun je laten doen door een professionele installateur, maar als je zelf een beetje handig bent kun je dit ook zelf doen. De installatie is redelijk makkelijk uitvoerbaar en werkt grotendeels via QR-codes. Ook is er een duidelijke beschrijving beschikbaar die je stap voor stap kan begeleiden tijdens het installatieproces.

Het lastigste deel van de installatie is de aansluiting van de Receiver X aan de CV-ketel. Je moet daarvoor de juiste draden bepalen. Bij ons was dat een schakelcontact, die al aanwezig was doordat wij voorheen een systeem van Honeywell gebruikten. Ook heb je de opentherm aansluitingsmogelijkheid voor de modulerende ketels.

Verder is het redelijk logisch. Even aan de muur bevestigen en aanmelden bij de tado°-app op je smartphone. Dat geldt ook voor de thermostaatkranen; aanmelden en daarna kiezen in welke ruimte je ze hebt geplaatst. Evenals de losse Slimme Thermostaat X die dan de gekoppelde thermostaten handmatig aan kan sturen. Ook kan je makkelijk meerdere thermostaten koppelen in 1 ruimte (indien er meerdere radiatoren aanwezig zijn natuurlijk).

Werking

Na de installatie moet de slimme technologie achter de producten zijn werk doen, zodat jij niet langer onnodig energie verbruikt. Uiteraard moet de slimme thermostaat X wel weten wat de gebruiker precies wil ervaren. Hoe warm moet het zijn in jouw huis- of slaapkamer? Wanneer moet de kachel aan of juist uitschakelen? Zijn er dagen dat jij niet thuis bent? Dit zijn vragen die jij jezelf moet stellen, zodat jij deze informatie kunt opgeven in de tado°-app op jouw smartphone.

Per dag van de week kun jij precies aangeven wat de kachel in jouw huis moet doen. En natuurlijk is alles per kamer in te stellen. Heb jij bijvoorbeeld een hobbykamer, maar gebruik jij deze alleen in het weekend, dan kan de kachel doordeweeks gewoon uitblijven. Ga jij elke avond om 11 uur op bed, dan geef je aan dat de kachel om 10:30 aan moet, zodat de slaapkamer om 11 uur de gewenste temperatuur heeft. Kom jij om 6 uur thuis van het werk, dan zorgt tado° ervoor dat de huiskamer om deze tijd de gewenste temperatuur heeft.

Het instellen van het weekprogramma in de app is rechttoe rechtaan. Makkelijk te doen en met vele schakelmomenten per dag. Een gemis is dat je niet een knop hebt die tijdelijk het ingestelde programma kan aanpassen als je bijvoorbeeld een vrije dag hebt. Bijvoorbeeld; overmorgen instellen als zaterdag.

De uitgebreide tado°-app is erg overzichtelijk en heeft een mooi openingsscherm met daarin de temperatuurwaardes van de diverse ruimtes. Het is handig dat je per kamer het gebruik in kaart kan brengen met daarbij de bijbehorende temperaturen en luchtvochtigheden.

Met “care and protect” kan je de status van je cv-ketel monitoren, met daarnaast een overzicht van het verbruik van de diverse radiatoren. Ook kun je met “energie IQ” het totale verbruik met de daarbij behorende kosten inzien. De app geeft je eventueel tips om het verbruik verder te verlagen.

Auto Assist

Je kunt de producten van tado° zonder betaald abonnement gebruiken, maar er zijn wel een aantal zogeheten Auto Assist-functies die alleen tegen betaling beschikbaar zijn. Twee van deze functies zijn “Open Raam Detectie” en “Geofencing”. Geofencing kan op basis van jouw GPS-data controleren of jij wel of niet thuis bent. Zit jij in de auto en ben jij bijna thuis, dan kan tado° de kachels bijvoorbeeld automatisch activeren zodat jij direct in een warm thuis terechtkomt. Daarnaast kan Open Raam Detectie de kachels automatisch uitschakelen zodra het systeem waarneemt dat er een raam openstaat. Op deze manier voorkom je dat je onnodig energie verbruikt.

Prijs

De Draadloze Slimme Thermostaat X Starterkit en de Slimme Radiatorknop X zijn niet goedkoop. Voor de starterkit betaal je 199,99 euro en voor een losse Radiatorknop X betaal je 99,99 euro. Heb jij een groot huis met veel kamers en kachels, waardoor je veel radiatorknoppen nodig hebt, dan kunnen de kosten flink oplopen.

Je moet je echter wel bedenken dat het gaat om een investering, die je weer terug kan verdienen op jouw energierekening. Met de slimme thermostaat X van tado° kan je je energieverbruik namelijk permanent verlagen, tot wel 28%. Ook gaat het om een investering voor een langere periode. Zo komen de tado° X-producten met een garantieperiode van maar liefst 10 jaar. Stel je gebruikt de producten voor 10 jaar, dan staat dit gelijk aan een investering van enkele tientallen euro’s per jaar. Dit bedrag verdien je eenvoudig terug via jouw lagere energierekening.

Naast een lagere energierekening krijg jij voor jouw investering natuurlijk ook een hoop gemak terug. Zo kun je voortaan de temperaturen in jouw huis regelen via de tado°-app op jouw smartphone, waar je ook bent. Je ontvangt waarschuwingen als je een raam open laat staan of je kunt de kachels automatisch activeren zodra tado° merkt dat jij bijna thuis bent. Deze en de vele andere tado°-features zijn de investering in onze mening meer dan waard.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De radiatorknoppen X hebben een mooi en modern design. De installatie is eenvoudig en de werking is uitstekend. Ook de mobiele-app voor de tado° X-producten is eenvoudig in gebruik. Je kunt alles laten automatiseren, maar met de radiatorknoppen en via de tado°-app kun je de temperaturen in je huis ook gewoon handmatig aanpassen.

Wij zijn erg te spreken over de tado° X, maar er zijn een paar kleine minpuntjes. Zo voegt de losse Slimme Thermostaat X naar onze mening niet veel toe. Zo zou tado° met de Slimme Thermostaat X, die je fysiek in de kamer hangt, veel meer kunnen doen dan alleen de ruimte even snel handmatig instellen. Handig zou zijn als het apparaat tevens altijd de temperatuur aangeeft, en/of bijvoorbeeld de tijd. Je kunt de temperatuur wel eenvoudig controleren door op een knopje te drukken, maar het schermpje gaat daarna weer op zwart. Je kunt dus niet snel de temperaturen aflezen als je op de bank zit.

Ook is het onhandig dat je oude apparaten, bijvoorbeeld de eerdere tado° thermostaten en de tado°-controller voor de airco, niet meer kan bedienen met de tado° X-app. Je moet hierdoor dus twee tado°-apps op je telefoon kunnen installeren, of de oude app op een ander apparaat instellen. Dit is niet praktisch.

Tado° X aanschaffen

Wil jij jouw huis upgraden met de tado° Slimme Thermostaat X en de Radiatorknop X, dan kun je de producten aanschaffen op de website van tado°. De tado° Slimme Thermostaat X kost 199,99 euro en een losse Radiatorknop X kost 99,99 euro. Er zijn echter ook combinatiedeals beschikbaar die gemiddeld wat voordeliger uitvallen, zoals bijvoorbeeld de “Draadloze Slimme Thermostaat X Starterskit + Slimme Radiatorknop X – Quattro Pack” met 4 radiatorknoppen voor 549,99 euro. Bekijk alle tado° X producten hier.