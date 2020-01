Cat Phones Introduceert Robuuste Smartphone Cat S32

Cat Phones heeft tijdens de CES in Las Vegas een nieuwe robuuste smartphone aangekondigd. De Cat S32 heeft een waterdichte behuizing, een grote accu en een 5,5-inch scherm. De smartphone verschijnt in het tweede kwartaal van dit jaar op de markt voor een adviesprijs van 299 euro.

Cat Phones is een merk die zich enkel richt op het maken van robuuste smartphones. De smartphones zijn vooral gericht op mensen die werken in ruigere omgevingen. De Cat S32 is de nieuwste smartphone in hun portfolio die onder andere beschikt over een 5,5-inch HD+ scherm die ook met natter vingers te bedienen is, een Helio A20 MT 6761D quad-core chipset, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een robuuste en waterdichte behuizing (IP68), een 13MP rear-camera, een 5MP selfie-camera, een 4200 mAh accu en dual-SIM ondersteuning.

De Cat S32 draait op Android 10 en krijgt een adviesprijs mee van 299 euro. Gebruikers ontvangen twee jaar lang garantie op scherm- en waterschade.