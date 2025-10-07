“OnePlus 15 Al Vanaf 13 November In Europa Verkrijgbaar”

OnePlus zal de OnePlus 15 deze maand introduceren in thuisland China, maar volgens de laatste geruchten hoeven we in Europa ook niet heel lang meer te wachten voordat de OnePlus 15 bij ons verkrijgbaar is. OnePlus zou de vlaggenschip-smartphone namelijk direct wereldwijd willen lanceren.

Doorgaans brengt OnePlus zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone eerst in thuisland China op de markt, waarna de internationale release pas maanden later zal plaatsvinden. Dit keer is dat niet het geval, aldus de geruchten. Voor de lancering van de OnePlus 15 zou de fabrikant kiezen voor een andere strategie. OnePlus zal de OnePlus 15 namelijk op 13 oktober introduceren, waarna de smartphone een maand later, op 13 november, wereldwijd in de winkels verschijnt.

De OnePlus 15 zal dus volgende maand al in Nederland en België verkrijgbaar zijn. Dit is twee maanden eerder dan de OnePlus 13. De OnePlus 15 is een van de eerste smartphones die gebruikmaakt van de nieuwe Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor. De smartphone krijgt verder naar verwachting een plat 6,78-inch OLED-scherm met een 165Hz verversingssnelheid, een zeer grote 7300 mAh accu met ondersteuning voor 120W bekabeld laden en 50W draadloos laden én een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens.

Over een week zal de officiële introductie plaatsvinden, waarna wij alle details met jullie kunnen delen.

via [droidapp]