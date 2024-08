Review Jabra Elite 8 Active Gen 2: Waterdichte Oordopjes Met Plug & Play Smart Case

Jabra brengt al jarenlang draadloze oordopjes op de markt, die prima kunnen concurreren met de populairste oordopjes van andere merken. Dit jaar heeft het Deense merk de Elite 8 Active Gen 2 en Elite 10 Gen 2 uitgebracht. In deze review bekijken wij de Jabra Elite 8 Active Gen 2, een setje oordopjes die verschillende handige en unieke features met zich meebrengt.

Inhoud

Zoals gebruikelijk kijken wij eerst even naar de inhoud van de verpakking. Jabra levert de Elite 8 Active Gen 2 in een kleurrijke kartonnen verpakking met daaromheen veel uitleg over de belangrijkste functies van de oordopjes. Wanneer we de verpakking openen zien we de Elite 8 Active Gen 2 en de bijbehorende eartips direct liggen. Ook zien we enkele afbeeldingen die beschrijven hoe je met de oordopjes aan de slag kunt.

Naast de oplaadcase, met daarin de oordopjes, vinden we in de verpakking twee extra setjes eartips, een USB-C naar USB-C/3.5mm-kabel en wat papierwerk. In deze review bekijken wij de Elite 8 Active Gen 2 in de kleur Olive, maar de oordopjes zijn ook verkrijgbaar in de kleuren Coral, Marine en Zwart.

Ontwerp en bouwkwaliteit

Volgens Jabra is de Elite 8 Active Gen 2 “het sterkste setje oordopjes ter wereld”. Nu hebben wij geen duurzaamheidstest uitgevoerd, maar de oordopjes en case voelen erg robuust aan en de specificaties suggereren hetzelfde. De oordopjes hebben namelijk een IP68-rating gekregen. Dit wil zeggen dat de oordopjes stof- en waterdicht zijn tot een diepte van 1.5 meter en daardoor zelfs onder de douche gedragen kunnen worden. Veel zweten tijdens een work-out of naar buiten terwijl het regent is dus geen enkel probleem en dat is in onze ogen een zeer groot pluspunt van de Jabra Elite 8 Active Gen 2. De oplaadcase heeft een IP54-rating gekregen en kun je dus niet onder water dompelen. Wel is de oplaadcase spatwaterdicht. Jabra geeft 2 jaar garantie op stof- en waterschade.

De behuizing van de oplaadcase is volledig “Olive” groen, terwijl de oordopjes twee tinten groen hebben gekregen. Alleen de zwarte grill op de oordopjes heeft een andere kleur gekregen. Door deze vrij “basic” kleurencombinatie hebben de oordopjes een minder premium uitstraling dan bijvoorbeeld de Sony WF-1000XM5, die verschillende tinten zwart combineert met gouden details. Ondanks dat de oordopjes geen premium uitstraling hebben, voelt de Jabra Elite 8 Active Gen 2 wel premium aan. Dit is onder andere te danken aan de rubberen coating rondom de oordopjes en oplaadcase. Deze coating voelt niet alleen prettig aan, maar zorgt ook voor een extra laag bescherming.

De oordopjes wegen 5 gram en de oplaadcase weegt 47.5 gram. Voorop de oplaadcase vinden we een groen led-lampje en een knopje. De USB-C poort zit aan de onderzijde. Terwijl veel fabrikanten kiezen voor touchbediening, blijft Jabra vasthouden aan een fysieke knop. Dit is naar mijn mening een goede keuze, omdat je hierdoor niet ongewenst de muziek pauzeert wanneer je de oordopjes per ongeluk aanraakt. Uiteraard blijft dit een persoonlijke voorkeur, want er zijn ook veel mensen die liever touchbediening gebruiken.

Mede door de vorm, de rubberen coating en het gewicht van de oordopjes zit de Jabra Elite 8 Active Gen 2 prettig in het oor, ook bij langdurig gebruik. Zitten de oordopjes nieuw uit de doos niet prettig in jouw oor, dan raden wij aan om de verschillende maten eartips te proberen. Jabra levert de Elite 8 Active Gen 2 met drie maten rubberen eartips. Het kiezen van de juiste eartips kan een wereld van verschil maken.

Features en audio

Wij hebben de oordopjes zo’n drie weken met plezier gebruikt. Ten eerste valt op dat de 6mm drivers een zeer helder geluid leveren, ook bij een hoog volume. Zowel de low- mid- als high-range tonen zijn zuiver en met behulp van de Equalizer in de mobiele Jabra-app kun je de bas van de oordopjes flink opschroeven. Dit is iets wat we wel van Jabra gewend zijn.

Ook heeft Jabra de tweede generatie van de Elite 8 Active voorzien van een verbeterde ruisonderdrukking. Deze ‘Adaptive Hybrid ANC’ werkt erg goed en blokkeert de ruis tijdens een treinreis of het verkeer tijdens een wandeling zonder problemen. Schakel de ‘Wind Noise Reduction’ in als het buiten waait om ruisende geluiden van de wind weg te filteren.

Uiteraard heeft Jabra de oordopjes ook voorzien van een HearThrough-modus. Wanneer je HearThrough inschakelt worden omgevingsgeluiden juist doorgelaten, zodat jij veilig kunt deelnemen aan het verkeer of op een normale manier een gesprek kunt voeren met jouw collega’s.

Sensoren kunnen detecteren of je de oordopjes in je oor draagt, waardoor de muziek of film automatisch pauzeert wanneer je de oordopjes uit je oor haalt. Plaats je de oordopjes weer in je oor, dan speelt de film of muziek weer verder. Dankzij multipoint-ondersteuning kun je de Jabra Elite 8 Active Gen 2 met twee apparaten tegelijkertijd verbinden.

LE Audio Smart Case

De IP68-rating van de oordopjes is niet de enige unieke feature van de Jabra Elite 8 Active Gen 2. Jabra levert de oordopjes namelijk ook met een zogeheten LE Audio Smart Case. Deze case heeft een ingebouwde bluetooth transmitter en maakt het mogelijk om de oordopjes te gebruiken in combinatie met apparaten die geen bluetooth-ondersteuning hebben. Wil jij bijvoorbeeld graag je oude MP3-speler gebruiken of heb je een vliegreis geboekt en wil je in het vliegtuig optimaal genieten van het “in-flight entertainmentsysteem”, dan is de Jabra Elite 8 Active Gen 2 een must-have.

De simpele 3.5mm koptelefoons die vliegmaatschappijen aanbieden bij hun in-flight entertainmentsysteem, zijn doorgaans van verschrikkelijke kwaliteit en hebben geen ANC-functie. Als veel beter alternatief kun je de oplaadcase van de Jabra Elite 8 Active Gen 2 via de meegeleverde USB-C naar 3.5mm-kabel aansluiten aan het entertainment systeem. De audio komt dan via de 3.5mm-kabel binnen in de oplaadcase, die deze audio vervolgens via bluetooth doorstuurt naar de oordopjes. Op deze manier kun jij tijdens een lange vlucht genieten van veel betere audio.

Ook als jouw apparaat wel bluetooth-ondersteuning heeft, kan het gebruik van de ingebouwde bluetooth-transmitter in sommige gevallen voordelen met zich meebrengen. Bij bluetooth oordopjes duurt het namelijk een fractie van een seconden voordat de audio aankomt in de oordopjes. Tijdens het telefoneren of het afspelen van muziek merk je hier niks van, maar ben jij een pro-gamer dan kan zogeheten “latency” vervelend zijn. De connectie tussen de bluetooth transmitter in de oplaadcase en de oordopjes is echter stabieler en sneller dan een reguliere bluetooth-verbinding, waardoor je minder last hebt van latency.

Accuduur

Een ander punt dat wij altijd bespreken is de accuduur en bij de Jabra Elite 8 Active Gen 2 is de accuduur dik in orde. Met ANC ingeschakeld kun je 8 uur naar muziek luisteren en in combinatie met de oplaadcase verleng je de totale accuduur naar 32 uur. Zet je de ANC uit, dan kun je maximaal 56 uur naar muziek luisteren. Het opladen van de oplaadcase kan zowel met een USB-C kabel als met een draadloos oplader.

Jabra Sound+ app

Jabra heeft al jaren een zeer prettige mobiele app beschikbaar voor zijn draadloze oordopjes. In deze app kun je onder andere de audio naar eigen smaak aanpassen met behulp van equalizers, de bediening van de oordopjes aanpassen, functies in- en uitschakelen en de oordopjes terugvinden met de Find My Jabra functie.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De Jabra Elite 8 Active Gen 2 is een zeer compleet product met vele functies en uitstekend gebalanceerde audio. De bas is niet overheersend, maar wel degelijk aanwezig, en de focals en instrumenten zijn scherp en helder. Daarnaast zorgt de goede ANC ervoor dat je ongestoord kunt werken en optimaal kunt genieten van de muziek.

De oordopjes zitten comfortabel in het oor en de robuuste waterdichte bouwkwaliteit maakt de Jabra Elite 8 Active Gen 2 geschikt voor gebruik in alle omgevingen en weersomstandigheden. De accuduur is prima en de meegeleverde Smart Case maakt het product helemaal compleet. Jabra heeft met de Elite 8 Active Gen 2 een heel mooi product op de markt gebracht.

De kleuren waarin de Jabra Elite 8 Active Gen 2 beschikbaar is zijn misschien niet heel spannend en met een prijskaartje van 229,99 euro moet je ook redelijk wat geld op tafel leggen om de oordopjes in huis te halen. Naar onze mening is de Elite 8 Active Gen 2 echter een van de beste sport oordopjes op de markt en daardoor de hogere adviesprijs zeker waard.

Voordelen

Volledig waterdichte oordopjes (IP68-rating)

LE Audio Smart Case

Goede ruisonderdrukking dankzij Adaptieve hybride ANC

Zowel oordopjes als oplaadcase voelen robuust aan

Goede audiokwaliteit

Uitgebreide Jabra Sound+ app

Nadelen

De kleuren waarin de Jabra Elite 8 Active Gen 2 beschikbaar zijn zijn niet heel spannend

Met een prijskaartje van 229 euro zijn het niet de meest voordelige oordopjes

Wil je de Jabra Elite 8 Active Gen 2 kopen? De oordopjes zijn te bestellen op de officiële Jabra website in de kleuren Olive, Coral, Marine en Zwart voor 229,99 euro. Je kunt de Jabra Elite 8 Active Gen 2 ook kopen bij Coolblue. Daar kost de Elite 8 Active Gen 2 in de kleur Olive momenteel 229 euro.