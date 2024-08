Vergelijking Jabra Elite 8 Active Gen 2 vs Elite 10 Gen 2: Welke Is Het Beste Voor Jou?

Jabra heeft dit jaar twee premium draadloze oordopjes op de markt gebracht. Van de Elite 8 Active Gen 2 hebben wij onlangs al een uitgebreide review geschreven, maar in dit artikel vergelijken wij de Elite 8 Active Gen 2 met de iets duurdere Elite 10 Gen 2. Met dit artikel hopen wij het voor jou iets makkelijker te maken om de juiste keuze te maken. Lees verder voor alle verschillen (en overeenkomsten) tussen de Jabra Elite 8 Active Gen 2 en de Jabra Elite 10 Gen 2.

Inhoud verpakking

Net als bij al onze reviews kijken wij eerst even naar de verpakking van het product. Beide oordopjes worden geleverd in een hippe kartonnen verpakking met daarop veel uitleg over de vele features en voordelen van de producten.

In beide gevallen vinden we in de verpakking een setje oordopjes met een bijbehorende (slimme) oplaadcase, een USB-C naar USB-C/3.5mm kabel en een gebruikershandleiding. Ook levert Jabra een paar extra maten rubberen eartips mee, zodat de oordopjes in zowel grotere als kleinere oorkanalen comfortabel passen.

Ontwerp / bouwkwaliteit

Wanneer we de oordopjes en oplaadcase naast elkaar leggen zien we op het eerste gezicht weinig verschillen. De oplaadcase heeft dezelfde vormgeving, met veel rondingen en een vlakke bovenzijde. Onderop vinden we een USB-C aansluiting en voorop een pairing-knop en een led-lampje. Van de Jabra Elite 8 Active Gen 2 hebben we de groene “Olive”-versie ontvangen en van de Jabra Elite 10 Gen 2 de witte “Soft White”-versie.

Ook de oordopjes hebben een vergelijkbare vormgeving, maar de Elite 10 Gen 2 lijkt iets meer rondingen te hebben. Daarnaast wegen de oordopjes van de Elite 10 Gen 2 met een gewicht van 5,5 gram iets meer dan die van de Elite 8 Active Gen 2 (5 gram). Bij het dragen van de oordopjes is dit verschil in gewicht echter niet merkbaar. Ook maakt de Elite 8 Active Gen 2 gebruik van ronde eartips (3 maten in de doos) in plaats van de ovalen eartips van de Elite 10 Gen 2 (4 maten in de doos).

Jabra heeft bij de oordopjes gekozen voor een fysieke drukknop, in plaats van touch-controls. Deze fysieke knop voorkomt dat je per ongeluk de muziek pauzeert of ANC uitschakelt wanneer je de oordopjes herpositioneert. Persoonlijk gaat mijn voorkeur uit naar een fysieke knop, maar sommige mensen gebruiken liever touch-controls. Het is dus moeilijk te zeggen of dit een voordeel of nadeel is.

De oordopjes van de Elite 8 Active Gen 2 bestaan geheel uit één kleur en zien er daardoor wat “basic” uit. De gehele oordopjes zijn voorzien van een siliconen coating. De Elite 10 Gen 2 daarentegen heeft een drukknop met een glanzende afwerking. Persoonlijk vinden wij de kleurencombinaties van de Elite 10 Gen 2 een iets stoerdere en luxere uitstraling hebben.

Een ander klein verschil zien we in de bouwkwaliteit. Zoals de naam van de Elite 8 Active Gen 2 al doet vermoeden is dit setje oordopjes gemaakt voor de actieve gebruiker. Jabra beweert dat de Elite 8 Active Gen 2 het meest robuuste setje oordopjes op de markt is. Dit is mede te danken aan de IP68-rating van de oordopjes. Dankzij de IP68-rating zijn de oordopjes namelijk volledig waterdicht, tot een diepte van 1.5 meter. Dit wil echter niet zeggen dat de oordopjes van de Elite 10 Gen 2 geen goede bouwkwaliteit hebben, want ook deze oordopjes voelen zeer stevig aan en hebben een IP57-rating gekregen. Een IP57-rating moet de oordopjes gewoon beschermen tegen een val in een plas water of een regenbui.

Functies / audiokwaliteit

Beide oordopjes worden geleverd met een LE Audio Smart Case met ingebouwde bluetooth transmitter. Deze oplaadcase maakt het mogelijk om de oordopjes te gebruiken met apparaten die geen bluetooth-ondersteuning hebben. Denk hierbij aan het entertainmentsysteem in het vliegtuig, een oude MP3-speler, je monitor of TV. In deze gevallen sluit je de Smart Case via de USB-C naar 3.5mm-kabel aan op de 3.5mm poort van het apparaat. De audio komt dan binnen in de oplaadcase, die de audio vervolgens via bluetooth doorstuurt naar de oordopjes. Een zeer handige functie die het mogelijk maakt om de Jabra Elite 8 Active Gen 2 en de Jabra Elite 10 Gen 2 te gebruiken in combinatie met vrijwel elk apparaat.

Waar we wel verschillen waarnemen tussen de twee oordopjes is de audiokwaliteit en de audiofuncties. Jabra heeft de Elite 8 Active Gen 2 namelijk uitgerust met 6mm drivers, terwijl de Elite 10 Gen 2 is uitgerust met 10mm drivers. Nu klinken beide oordopjes uitstekend, maar de hardware in de Elite 10 Gen 2 is in staat om net even wat meer uit de belangrijke features te halen. Ook heeft de Elite 10 Gen 2 ondersteuning voor Dolby Atmos met Head Tracking. Dit is een functie die ik zelf echter niet gebruik.

Beide oordopjes hebben uitstekende ruisonderdrukking, maar de Elite 10 Gen 2 lijkt net iets meer omgevingsgeluiden weg te filteren. Het gaat dan voornamelijk om geluiden met een lage frequentie die door de Elite 10 Gen 2 beter worden weggefilterd. Wij zijn echter erg onder de indruk van de ANC van beide oordopjes.

Verder klinkt ook de muziek op beide oordopjes verschillend. Jabra heeft op de Elite 10 Gen 2 namelijk gekozen voor een ander geluidsprofiel. Bij de Elite 10 Gen 2 lijken de hoge tonen er wat meer uit te springen en lijkt het geluidsprofiel uit de doos net iets beter te zijn gebalanceerd. De Elite 8 Active Gen 2 daarentegen focust zich meer op een sterke bas, wat ideaal is voor sporters. Welke van de twee oordopjes een beter geluidsprofiel heeft hangt uiteindelijk af van de voorkeur van de gebruiker. Ook kun je het geluidsprofiel eenvoudig naar eigen smaak aanpassen met de EQ-settings in de zeer uitgebreide Jabra-app, waardoor het qua audiokwaliteit uiteindelijk niet zoveel uitmaakt welke van de twee oordopjes je gebruikt.

Accuduur

Als laatste zien we een verschil op het gebied van accuduur. De Elite 8 Active Gen 2 gaat het langste mee, met een accuduur van 8 uur (Met ANC ingeschakeld) en een totale accuduur van 32 uur in combinatie met de oplaadcase. Zet je de ANC uit, dan kun je maximaal 56 uur naar muziek luisteren.

De Elite 10 Gen 2 heeft een accuduur van 6 uur (met ANC ingeschakeld) of 27 uur in combinatie met de oplaadcase. Gebruik je geen ANC, dan kun je de oordopjes maximaal 36 uur gebruiken. Opladen kan via de USB-C kabel, maar ook via een draadloze Qi oplader.

Samenvatting van de verschillen

De Jabra Elite 10 Gen 2 beschikt over iets betere ANC, een uit de doos beter gebalanceerde geluidsprofiel en Dolby Atmos met Head Tracking. Ook maken de oordopjes gebruik van een andere vorm eartips en vinden we het kleurpatroon waarin de oordopjes beschikbaar zijn iets aantrekkelijker. Wel betaal je 50 euro meer voor deze verbeteringen.

De Jabra Elite 8 Active Gen 2 is de robuustere van de twee en is dankzij de IP68-rating volledig waterdicht. De oordopjes hebben een aanzienlijk langere accuduur en focussen zich iets meer op de bas. Ook is de Elite 8 Active Gen 2 met een prijskaartje van 229,99 euro wat voordeliger.

Jabra Elite 10 Gen 2 en Elite 8 Active Gen 2 kopen

De Jabra Elite 10 Gen 2 kost 279,99 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Cacao, Denim, Hoogglans zwart, Zacht wit en Titanium zwart. Je kunt de oordopjes bestellen op de officiële website van Jabra, maar ook via alle grote Nederlandse webwinkels.

De Jabra Elite 8 Active Gen 2 kost 229,99 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Zwart, Koraal, Marineblauw en Olijf. Mensen die de Elite 10 Gen 2 of Elite 8 Active Gen 2 bestellen via de officiële Jabra webshop, kunnen gratis de oplaadcase personaliseren met een eigen tekst.