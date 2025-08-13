Samsung Galaxy A14 4G Ontvangt Als Laatste Een Android 15-update

Met de Android 15-update voor de Galaxy A14 4G rondt Samsung de uitrol van Android 15 en One UI 7 af. De Galaxy A14 4G was de enige smartphone van Samsung die deze update nog niet had ontvangen.

De 5G-versie van de Galaxy A14 kreeg al meer dan een maand geleden een update naar One UI 7, dat is gebaseerd op Android 15. Mensen met de 4G-versie moesten echter nog lang geduld hebben en bleven tot nu toe steken op Android 14 met de One UI 6-schil. Deze week maakt Samsung echter een einde aan het wachten met de uitrol van firmwareversie A145RXXUADYGC.

De nieuwste update is 2,9 GB groot en werkt de software bij naar Android 15 met de One UI 7-schil en de beveiligingspatch van mei 2025. Gebruikers kunnen na de update gebruikmaken van verschillende nieuwe functies, zoals de Now Bar, het vernieuwde Apps-scherm, de grotere mappen op het Startscherm en een vernieuwde interface.

De update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als jij nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“.

via [galaxyclub]