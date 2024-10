Review Amazfit T-Rex 3: Meer Scherm, Meer Accu en Meer Functies Voor De Avonturier!

Amazfit heeft onlangs de opvolger van de robuuste T-Rex 2 uitgebracht en wij hebben de smartwatch ongeveer een maand lang kunnen testen. In deze review bespreken wij onze ervaring en alle verbeteringen die de Amazfit T-Rex 3 met zich meebrengt.

Amazfit levert de T-Rex 3 in een witte kartonnen verpakking. Hierin vinden we naast de smartwatch en de siliconen polsband ook nog een schroevendraaier en polsbandadapters, zodat je zelf de polsband kunt vervangen. Ook komt de T-Rex 3 met een magnetische oplader, maar een USB-kabel ontbreekt. Je moet de magnetische oplader dus aansluiten aan de oplaadkabel van je smartphone of ander apparaat.

Ontwerp

Net als zijn voorganger beschikt de Amazfit T-Rex 3 over een grote robuuste behuizing. Wel heeft de behuizing van de T-Rex 3 een iets strakker ontwerp gekregen, waarbij vooral het grotere scherm opvalt. In de onderstaande foto zie je de verschillen tussen de T-Rex 3 (links) en de T-Rex 2 (rechts). Het AMOLED-scherm is nu 1.5-inch groot en heeft een resolutie van 454 x 454 pixels. Ook heeft het scherm een piekhelderheid van maar liefst 2000 nits, tegenover 1000 nits van de T-Rex 2. Hierdoor is het scherm nog beter leesbaar in direct zonlicht.

De smartwatch weegt 68 gram, heeft een 48mm roestvrij stalen frame en is 13.8mm dik. Dit is vrij grof en daardoor niet echt ideaal voor mensen met een kleine pols. De Amazfit T-Rex 3 is echter niet gemaakt voor de reguliere consument die een leuke smartwatch wil dragen naar het werk, maar voor de avonturier die met vol vertrouwen de smartwatch in alle situaties kan dragen, ongeacht de weersomstandigheden en activiteiten. Zo is de T-Rex 3 waterdicht tot een diepte van maar liefst 100 meter. Hierdoor is de smartwatch zelfs geschikt om mee te duiken. Ook extreme temperaturen of een val op een harde ondergrond zijn dankzij de militaire standaarden geen enkel probleem.

Rondom de behuizing vinden we vier fysieke drukknoppen die het makkelijker maken om de smartwatch te bedienen zonder het scherm aan te raken. Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld vieze handen hebt of handschoenen draagt. De tekst naast de knoppen maakt direct duidelijk waarvoor de knoppen dienen, namelijk “up”, “down”, “select” en “back”.

GPS

De Amazfit T-Rex 3 heeft niet alleen een verbeterde behuizing met een groter scherm gekregen, maar beschikt ook over een aantal interne upgrades. Een van deze upgrades is een beter cirkelvormig design van de ingebouwde GPS. Het cirkelvormige design moet zorgen voor een nog stabielere GPS-verbinding. De smartwatch heeft daarnaast ondersteuning voor “dual-band positioning” en kan met zes verschillende satellieten tegelijkertijd verbinding maken voor een accurate positionering. Bij de T-Rex 2 waren we al positief te spreken over de GPS-verbinding, maar bij de T-Rex 3 doet Amazfit hier dus nog een stapje bovenop zodat je vrijwel overal binnen enkele seconden snel een stabiele GPS-verbinding kunt maken.

Ook nieuw is de ondersteuning voor offline maps en navigatie. Je kunt op de T-Rex 3 nu reguliere kaarten, sneeuwkaarten en contourkaarten downloaden. Hierdoor kun je zonder internetverbinding routebeschrijvingen op het scherm tonen of routebeschrijvingen door de smartwatch laten voorlezen. Dankzij deze offline mappen kun je voorbereid je avontuur beginnen.

Batterij

Ga je voor langere periodes op pad, dan is het belangrijk dat jouw smartwatch een lange accuduur heeft. Amazfit staat bekend om zijn lange accuduur, dus het is voor ons dan ook geen verrassing dat de Amazfit T-Rex 3 uitzonderlijk lang mee gaat op één acculading. Amazfit belooft bij regulier gebruik een accuduur van meer dan 3 weken, maar gebruik jij de GPS en sporttracking niet veel, dan gaat de accu een volle maand mee op één acculading.

Volg jij regelmatig jouw workouts met de GPS aan, dan is een accuduur van 2 weken realistischer. Amazfit belooft maximaal 180 uur ononderbroken GPS-activiteit buitenshuis.

In noodsituaties kun je de “Watch Mode” inschakelen, waarna de smartwatch alleen als reguliere horloge te gebruiken is en tot 81 dagen mee gaat op één acculading. Ter vergelijking met reguliere Wear OS-smartwatches, die vaak niet langer dan twee dagen meegaan op één acculading, is de Amazfit T-Rex 3 in een klasse apart.

Nieuwe functies

Dankzij verbeterde hardware en software (Zepp OS 4) werkt de Amazfit T-Rex 3 niet alleen soepeler, maar kun je ook profiteren van meer functies. Erg prettig is de mogelijkheid om de diverse sensoren en waardes op het scherm aan te tikken, waarna een nieuw scherm met een uitgebreidere weergave van de waarden opent. Naast een uitgebreidere interface en offline maps, brengt Zepp OS 4 ook de Zepp Flow spraakassistent, offline muziek en ondersteuning voor meer dan 170 sporten met zich mee. Daarnaast heeft de smartwatch nu 32GB opslagruimte voor het opslaan van muziek.

Ook heeft de T-Rex 3 een sensor gekregen voor het meten van de huidtemperatuur en watertemperatuur én kun je in Europa nu contactloos betalen via NFC. De extra sensoren, verbeterde hardware en verbeterde software maakt de T-Rex 3 een zeer complete smartwatch voor de avonturier.

Alle sport/gezondheidsdata en instellingen van de smartwatch kun je inzien en wijzigen in de Zepp-app op je smartphone. Deze app heeft een eenvoudige interface en toont een overzichtelijke samenvatting van jouw dagelijkse activiteiten, zoals je stappen, je hartslag, zuurstof in je bloed, verbrande calorieën en je slaapkwaliteit. Ook kun je via de Zepp-app honderden nieuwe watchfaces en een beperkt aantal applicaties downloaden. Hou er wel rekening mee dat de Amazfit T-Rex 3 niet draait op Wear OS en daardoor dus geen toegang heeft tot de Google Play Store. De Zepp-app is te zien op de onderstaande screenshots.

Prijs

Naast de hardware en functies van de Amazfit T-Rex 3 is het belangrijk dat we de adviesprijs bespreken. De T-Rex 3 is namelijk een interessant alternatief voor bijvoorbeeld de Garmin Fenix 8, die in Nederland voor meer dan 1000 euro over de toonbank gaat. De Amazfit T-Rex 3 krijgt in Europa echter een adviesprijs mee van slechts 299,99 euro. Dit maakt de T-Rex 3 geen budget-smartwatch, maar wel een smartwatch met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

In eerste instantie lijkt de T-Rex 3 veel op zijn voorganger, maar er zijn een hoop kleine en welkome verbeteringen doorgevoerd. De T-Rex 3 heeft nu een groter en helderder scherm gekregen en dankzij Zepp OS 4 werkt het geheel nu nog soepeler. Ook heeft de smartwatch een nog langere accuduur, een nog betere GPS-connectie, 32GB opslagruimte en een aantal nieuwe functies gekregen, waaronder offline maps die je kunt gebruiken om te navigeren.

Ondanks het grote formaat van de T-Rex 3 is de smartwatch, mede dankzij de soepele en verstelbare polsband, comfortabel te dragen. Of je nou een smartwatch zoekt voor watersportactiviteiten, voor wandelingen in de bergen of voor lange reizen, de T-Rex 3 is een interessante optie.

Wel is de Amazfit T-Rex 3 een grote smartwatch, waardoor de T-Rex 3 niet voor alle doelgroepen geschikt is. De T-Rex 3 richt zich vooral op mannen, avonturiers en mensen die aan watersport doen. Ook draait de smartwatch niet op het Wear OS. Hierdoor ontbreekt de Play Store en is het aantal applicaties van derden erg beperkt.

De smartwatch krijgt een adviesprijs mee van 299 euro, maar op het moment van schrijven is de Amazfit T-Rex 3 bij Bol.com te bestellen voor slechts 273 euro.