Personaliseer Je Smartphone Met Deze Tips

Er zijn honderden smartphones om uit te kiezen, maar de meeste toestellen lijken voor het grootste deel op elkaar. Om toch een beetje een uniek gevoel te creëren kun je je smartphone personaliseren. In dit artikel lees je hoe je jouw toestel een andere look kunt geven dan de smartphones van al jouw vrienden.

Eigen hoesje printen

Om je smartphone aan de buitenkant een uniek uiterlijk te geven kun je natuurlijk een hoesje kopen, maar ook hoesjes lijken veel op elkaar. Om echt anders te zijn kun je het beste een eigen telefoonhoesje ontwerpen. Nu denk je misschien dat dit veel tijd kost en duur is, maar niets is minder waar. Je kunt tegenwoordig heel eenvoudig eigen hoesjes bedrukken met bijvoorbeeld vakantiefoto’s of een foto van je partner. Je kiest simpelweg je gewenste hoesje, je gewenste foto en de volgende dag ligt het hoesje met daarop jouw foto bij jou in de bus. Een zelfgedrukt hoesje kun je al krijgen voor slechts twee tientjes.

Besturingssysteem personaliseren

Smartphones die draaien op Android geven gebruikers veel vrijheid over het uiterlijk van de interface. Zo weet je vast wel dat je zelf een achtergrond kunt instellen, maar wist je ook dat je op de meeste toestellen de stijl van de icoontjes, de app-indeling, de kleuren van de interface, het lettertype en het notificatiemenu kunt wijzigen? Mocht iets niet helemaal naar jouw smaak zijn, dan is de kans groot dat je dit in de instellingen van de smartphone kunt aanpassen.

Personaliseren met accessoires

Je kunt je smartphone ook versieren. Dit kun je natuurlijk doen met stickers of een sleutelhanger, maar een popsocket is een veel populairdere en nuttigere optie. Een popsocket bevestig je achterop je toestel en geeft je extra grip wanneer je de smartphone in je handen hebt. Met de popsocket tussen je vingers laat je je smartphone nooit meer vallen. Ook kun je de popsocket gebruiken als steuntje, zodat je je smartphone horizontaal op tafel kunt zetten zodat je handsfree een video kunt kijken.

Hoe personaliseren jullie je smartphone? Laat het ons weten in de reacties hieronder.