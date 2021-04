Review Realme 8 Pro: Compact Toestel Met Goeie Specs Voor Weinig Geld

Realme is een relatief nieuwe fabrikant die in een korte tijd flink is gegroeid en veel positief in het nieuws is geweest. De fabrikant brengt steeds meer smartphones op de markt die in Nederland verkrijgbaar zijn via Volksshop.nl. Vandaag kijken we naar de Realme 8 Pro, een smartphone met een interessant design en leuke specificaties voor een adviesprijs van 299 euro.

Inhoud

Dat de Realme 8 Pro geen reguliere budget-smartphone is zien we gelijk als we de doos openen. In de geel/zwarte doos vinden we naast de smartphone namelijk ook een grote oplader. Dit is een krachtige snellader met ondersteuning voor maar liefst 65W snelladen. Opladen met dergelijke snelheden is nog vrij uniek bij een toestel in deze prijsklasse.

Naast de Realme 8 Pro en de adapter vinden we in de doos nog een rubberen hoesje, een USB-C kabel, een SIM-kaart tool en wat papierwerk.

Design

De Realme 8 Pro is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Ons exemplaar heeft de kleur Infinite Black. De smartpone heeft een plastic behuizing met een achterkant van mat grijs. Ook zien we op de achterkant in grote letters te tekst “dare to leap”. Dit is de slogan van Realme. Het grote formaat van het slogan zal niet bij iedereen in de smaak vallen, maar de verschillende tinten grijs en de verschillende texturen geven de smartphone wel een mooi en uniek uiterlijk.

Achterop vinden we ook een vierkante camera-module. Deze module bestaat uit vier lenzen en een led-flitser. Een vingerafrukscanner ontbreekt aan de achterkant, omdat de Realme 8 Pro is uitgerust met een in-display vingerafdrukscanner. Een in-display vingerafdrukscanner is een feature die we nog niet vaak tegen zijn gekomen bij een toestel die minder dan 300 euro kost.

Ook heeft de Realme 8 Pro nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Dit is niet meer vanzelfsprekend, want steeds meer fabrikanten stappen af van deze aansluiting. Voor mensen die nog graag een bekabelde headset gebruiken is de 3,5mm koptelefoonaansluiting dus een groot pluspunt.

Voorop heeft de smartphone een mooi 6,4-inch Super AMOLED-scherm van Samsung. Dit scherm heeft in de linker bovenhoek een kleine ronde uitsparing voor de selfie-camera. De randen rondom het scherm zijn vrij dun, maar onderaan vinden we nog wel een kleine kin.

Rechts van de behuizing vinden we de volumeknoppen en de power-knop. Links zit de SIM-kaart aansluiting, die ruimte heeft voor twee SIM-kaarten en een microSD-kaart voor het uitbreiden van de opslagruimte. Naast de USB-C-aansluiting onderaan de behuizing zit de speaker. Een tweede speaker voor stereo-geluid ontbreekt.

De Realme 8 Pro voelt compact aan. Dit komt mede doordat de behuizing slechts 8mm dik is en de smartphone 176 gram weegt. Dit relatief lichte gewicht is te danken aan de plastic behuizing. Veel toestellen met een glazen achterkant wegen al snel rond de 200 gram.

Specificaties

De Realme 8 Pro is een krachtige mid-range smartphone met interessante specificaties. Wij hebben alle specificaties hieronder even op een rijtje gezet.

Scherm: 6,4-inch Super AMOLED-scherm (1080 x 2400 pixels)

Processor: Snapdragon 720G-processor

Werkgeheugen: 8GB

Opslagruimte: 128GB (uit te breiden met microSD-kaart)

Camera: 108MP hoofdlens + 8MP ultragroothoeklens + 2MP dieptelens + 2MP macrolens

Selfie-camera: 16MP hoofdlens

Accu: 4500 mAh (ondersteuning voor 50W snelladen)

Android: Android 11 met Realme UI 2.0

Afmetingen: 160.6 x 73.9 x 8.1 mm (176 gram)

Extra’s: in-display vingerafdrukscanner, dualSIM-ondersteuning, microSD-kaart aansluiting, enkele speaker, 3.5mm koptelefoonaansluiting

Features

Scherm

De Realme 8 Pro is uitgerust met een duidelijk Super AMOLED-scherm. Dit scherm heeft een resolutie van 1080 x 2400 pixels en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Veel gebruikers geven de voorkeur aan een AMOLED-scherm ten opzichte van een LCD-scherm, omdat de kleuren en het contrast op een AMOLED-scherm mooier zijn. Voor de Realme 8 Pro gebruikte ik een toestel met een LCD-scherm en het verschil was voor mij duidelijk zichtbaar. Het scherm komt heel scherp over en donkere kleuren zijn echt mooi donker.

Een ander voordeel van een AMOLED-scherm is de energieverbruik. Op een AMOLED-scherm verbruiken zwarte pixels namelijk geen energie, omdat deze pixels volledig worden uitgeschakeld. Hierdoor heeft de donkere modus van Android een extra voordeel. Zo is de donkere modus niet alleen prettiger voor de ogen van de gebruiker, maar gaat de accu ook wat langer mee.

De meeste voordelige smartphones hebben een vingerafdrukscanner aan de achterkant of aan de zijkant van de behuizing, maar de Realme 8 Pro is uitgerust met een in-display vingerafdrukscanner. Deze vingerafdrukscanner werkt snel en herkent de vingerafdruk goed.

Accu

De Realme 8 Pro komt met een 4500 mAh accu. Dit is iets groter dan gemiddeld. Op één acculading kom je makkelijk de dag door en als je niet veel games speelt en video’s kijkt is twee dagen ook geen probleem. Mocht de accu leeg zijn dan hoef je de Realme 8 Pro dankzij de ondersteuning voor 50W snelladen overigens niet lang aan de lader te hangen. Met de meegeleverde 65W snellader kun je de accu in slechts 17 minuten van 0% tot 50% opladen. Volledig opladen duurt ongeveer drie kwartier.

Het meeleveren van een 65W snellader is overigens best opmerkelijk. Ten eerst is opladen met deze snelheid iets dat bij de meeste smartphones nog ontbreekt en ten tweede kiezen verschillende fabrikanten er inmiddels voor om hun dure vlaggenschip-toestellen juist zonder oplader te leveren. De 65W snellader in de doos van de Realme 8 Pro is dus een leuk extraatje.

Camera

De smartpone is uitgerust met in totaal vijf camera’s. Achterop vinden we een vierdubbele rear-camera en voorop een enkele selfie-camera. De rear-camera heeft een 108MP ISOCELL Bright HMX sensor van Samsung, waarmee je foto’s kunt maken met een resolutie van maar liefst 9000 bij 12000 pixels. Hierdoor kun je na het maken van een foto nog best een beetje inzoomen zonder al te veel kwaliteitsverlies. De foto’s die je met de hoofdlens maakt zijn erg scherp. 108MP foto’s zijn overigens al wel snel meer dan 30MB groot, dus het is aan te raden om tijdens minder belangrijke momenten in een lagere resolutie te fotograferen om opslagruimte te besparen.



Bekijk originele foto’s hier [foto1] [foto2]



Een zoomlens ontbreekt helaas, maar de Realme 8 Pro is wel uitgerust met een groothoeklens, een dieptelens en een macrolens. De groothoeklens schiet in een lagere 8MP resolutie, maar deze lens is wel handig voor het maken van groepsfoto’s. De 2MP dieptelens zorgt voor een mooi “bokeh” effect en met de 2MP macrolens kun je foto’s van slechts een paar centimeter afstand maken. Vanwege de lagere resolutie zul je echter voornamelijk de hoofdlens gebruiken. Deze lens schiet overdag mooie plaatjes en kan snel achter elkaar foto’s maken. In het donker heeft de lens meer moeite, maar Realme heeft de camera-app van een goed werkende nachtmodus voorzien die de kwaliteit van foto’s in donkere omgevingen een flinke boost geeft. Hieronder zie je een vergelijking tussen twee foto’s waarbij de nachtmodus niet (links) en wel (rechts) is ingeschakeld.





Android 11

De Realme 8 Pro draait uit de doos al op Android 11. Ook is de beveiligingspatch van april 2021 geïnstalleerd. Dit is de nieuwste patch die momenteel beschikbaar is. Realme heeft over Android 11 de Realme UI 2.0 geïnstalleerd. Dit is een vrij minimalistische schil die gebruikers veel vrijheid geeft om het uiterlijk aan te passen.







In de nieuwste versie van de Realme UI-schil kun je zelf allerlei kleuren uitkiezen om de interface, snelkoppelingen en notificaties naar eigen smaak aan te passen. Ook kun je kiezen uit verschillende thema’s voor het always-on display. Daarnaast kun je de stijl van de icoontjes aanpassen en gebruikmaken van de vernieuwde donkere modus en privacy-instellingen. De minimalistische schil zonder bloatware in combinatie met de Snapdragon 720G-processor en 8GB werkgeheugen zorgen voor een vloeiende ervaring.

En verder?

Naast de nieuwste software, een hoge resolutie camera, een mooi AMOLED-scherm en een accu die je met 50W kunt snelladen zijn er nog een paar puntjes die de Realme 8 Pro nog net even wat aantrekkelijker maken. Zo is het mogelijk om de 128GB opslagruimte uit te breiden met een microSD-kaart zodat je nooit zonder opslagruimte komt te zitten. De smartphone is ook geschikt voor mensen met twee telefoonnummers. Naast de microSD-kaart aansluiting is er namelijk nog ruimte voor twee SIM-kaarten.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

Realme heeft met de Realme 8 Pro een mooi product op de markt gebracht die goed kan concurreren met andere smartphones in deze prijsklasse. Het grootste minpunt is het ontbreken van stereo-speakers. Ook als je perse een smartphone met een glazen of aluminium behuizing wilt, is de Realme 8 Pro niet de ideale keuze. Over alle andere punten zijn we echter heel positief.

Zo krijg je voor weinig geld een compact toestel met een mooi Super AMOLED-scherm, een goed werkende in-display vingerafdrukscanner, een accu die je dankzij de meegeleverde 65W adapter heel snel kunt opladen, een vloeiende gebruikerservaring dankzij de Snapdragon 720G-processor en 8GB werkgeheugen, genoeg opslagruimte die je ook nog eens kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 108MP camera voor het maken van scherpe foto’s en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Daarnaast is de Realme 8 Pro met Android 11 en de beveiligingspatch van april gelijk up-to-date.

Voordelen

– aantrekkelijk prijsje

– compacte behuizing

– scherp Super AMOLED-scherm met in-display vingerafdrukscanner

– 108MP hoofdlens

– ondersteuning voor 50W snelladen

– microSD-kaart aansluiting

– 3.5mm koptelefoonaansluiting

– draait uit de doos op Android 11

Nadelen

– geen stereo speakers

– nog geen 5G ondersteuning

Realme is dankzij een samenwerking met Volksshop.nl ook actief in Nederland. De meeste smartphones en accessoires van de fabrikant zijn bij deze webwinkel verkrijgbaar. De Realme 8 Pro kost 299 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Infinite Black en Infinite Blue.