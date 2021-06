Beats by Dre Introduceert Draadloze Oordopjes Beats Studio Buds

Het merk Beats by Dre heeft nieuwe draadloze oordopjes aangekondigd onder de naam Beats Studio Buds. Met de oordopjes richt het bedrijf zich voornamelijk op sporters. De oordopjes krijgen een adviesprijs mee van 149,95 euro.

Vrijwel elke tech-fabrikant heeft inmiddels draadloze oordopjes in hun assortiment en bij Beats by Dre is dat niet anders. Het merk, dat sinds kort onderdeel is van Apple, heeft de Beats Studio Buds geïnteresseerd. De Beats Studio Buds is spatwaterbestendig (IPX4-certificering) en heeft ondersteuning voor Active Noise Cancelling. De oordopjes maken gebruik van 8,2 millimeter drivers en de accu gaat vijf uur mee. De oplaadcase zorgt voor 15 uur extra luisterplezier.

De Beats Studio Buds is vanaf deze zomer verkrijgbaar voor 149,95 euro in de kleuren zwart, wit en rood.

via [droidapp]