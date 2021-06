OnePlus Introduceert Budget-smartphone Nord N200 5G

OnePlus heeft deze week een nieuwe budget-smartphone aangekondigd in Noord-Amerika. De OnePlus Nord N200 5G beschikt onder andere over een 6,49-inch scherm en een Snapdragon 480-processor en krijgt een adviesprijs mee van 240 dollar.

OnePlus heeft de Nord N200 5G uitgerust met een 6,49-inch LCD-scherm met een resolutie van 2400×1080 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 480-processor met 5G-ondersteuning, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5,000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. In de ronde uitsparing in het scherm vinden we een 16MP selfie-camera. De driedubbele camera aan de achterkant bestaat uit een 13MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De OnePlus Nord N200 5G is vanaf 25 juni verkrijgbaar in Noord-Amerika. We weten niet of de smartphone later ook in andere landen op de markt zal verschijnen.

via [tweakers]