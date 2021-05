YouTube Test Bedienen Voor Muziek In Mobiele App

YouTube test in zijn mobiele app de functie ‘listening controls’. Met deze nieuwe functie kunnen gebruikers de weergave van muziek op het videoplatform bedienen. De functie zal waarschijnlijk alleen voor Premium-abonnees worden uitgebracht.

Veel mensen gebruiken YouTube om naar muziek te luisteren. Met ‘listening controls’ krijgen de gebruikers met een Premium-abonnee straks de mogelijkheid om bij muziekvideo’s bediening op te roepen die specifiek de naam van het nummer, video en kanaal tonen. Hierdoor lijkt de bediening veel meer op die van concurrerende diensten zoals Spotify. Met de bediening kun je een nummer overslaan, pauzeren of 10 seconden doorspoelen. De website 9to5Google heeft de onderstaande beelden gedeeld.

Onderin de ‘listening controls’ zien we nog drie extra knoppen. Hiermee kun je een nummer liken, delen of versnellen. Momenteel test YouTube de nieuwe bediening alleen op iOS. Het is nog onduidelijk wanneer YouTube de ‘listening controls’ naar alle gebruikers zal uitrollen.

