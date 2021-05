Updatebeleid OPPO Find X3 Series Aangepast Naar Drie Jaar

Oppo heeft via een persbericht bekendgemaakt dat de fabrikant het updatebeleid van de Oppo Find X3 heeft aangepast. In plaats van twee nieuwe Android-versies en twee jaar lang beveiligingsupdates kunnen gebruikers nu rekenen op drie jaar lang beveiligingsupdates.

Voor de beveiligingspatch updatebeleid garandeert OPPO op dit moment updates voor een periode van drie jaar voor de Find X3 Series (in plaats van twee jaar). OPPO onderzoekt momenteel de mogelijkheid om updates te kunnen aanbieden voor een periode van vier jaar.

Oppo introduceerde de Find X3-serie in maart en de smartphones zijn ook in de Benelux uitgebracht. De Find X3-serie bestaat uit drie krachtige toestellen die in prijs variëren van 449 euro tot 1149 euro. Lees hier alles over de specificaties en verschillen tussen de drie toestellen.