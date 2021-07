De top 2 trading apps voor Android

Veel daghandelaren waarderen de vrijheid die bij hun beroep hoort, maar urenlang achter een computer zitten kan beperkend zijn. Met de verspreiding van smartphones zijn er een aantal daghandel-apps verschenen om onderweg transacties uit te voeren van ’s werelds meest prominente makelaars.

Day trading apps zijn in opkomst en bijna elke online broker steekt geld in de ontwikkeling van mobiele apps. Het gaat niet langer alleen om het bekijken van portefeuilles en het doen van basistransacties. De beste apps van vandaag zijn bedoeld om jouw de volledige 360-ervaring te bieden, van geavanceerde ordertypes en gedetailleerde grafieken tot complexe opties en een groot aantal geavanceerde handel hulpmiddelen. Er zijn ook oefen- of simulator-apps voor beginners om uit te proberen.

We hebben 2 van de beste daghandel-apps verzameld die momenteel beschikbaar zijn voor Android, samen met enkele aanvullende tips en trucs om jouw op weg te helpen.

Wat moet een app hebben?

Je hebt een app nodig die jou van alle essentiële informatie voorziet. Controleer dus of jij markt updates, grafieken, trends, nieuwsupdates en de gebruikelijke aandelenkoersen krijgt.

Gebruiksgemak

Elke seconde telt als jij een intraday-handelaar bent, dus zorg ervoor dat de app gemakkelijk te navigeren is. Je moet belangrijke informatie snel kunnen herkennen en toepassen.

Betrouwbaarheid

Je wilt niet dat de app crasht wanneer jij op het punt staat een positie in of uit te gaan. Controleer eerst beoordelingen om er zeker van te zijn dat deze efficiënt, betrouwbaar en up-to-date zijn.

Veiligheid

Trading Apps hebben miljoenen gebruikers en verwerken miljarden euro’s. Dit maakt ze een aantrekkelijke propositie voor hackers. Je wilt jouw verdiende kapitaal niet verliezen, dus controleer eerst de beoordelingen voor beveiligingsinformatie.

De top 2 apps.

IQ Option

De IQ option app is een intelligent mobiel platform. Jij kunt alle meest populaire forex-paren verhandelen, plus de drie beste cryptocurrencies, bitcoin, ethereum en litecoin.

Jij profiteert van razendsnelle uitvoeringsnelheden. Dit is absoluut essentieel als jij de winst wilt maximaliseren, aangezien elke seconde telt in het leven van een intraday-handelaar.

Jij krijgt ook 24/7 klantenondersteuning van onschatbare waarde. Een technisch probleem kan jou kostbare tijd en aanzienlijke winst kosten. Daarom krijg je ondersteuning in 19 talen, zodat je altijd iemand kunt aanspreken, wat het probleem ook is.

Plus500

Na aanzienlijke investeringen biedt Plus500 nu een van de beste apps voor intraday-handel. Het is een populaire app omdat je in minder dan 5 minuten een gratis onbeperkt demo-account kunt openen.

Jij hebt de keuze uit aandelen, forex, indices, grondstoffen en cryptocurrencies.

De app wordt ook geleverd met een bescherming tegen negatief saldo, zodat jij niet meer kunt verliezen dan jouw accountsaldo.

Bovendien krijgt jij toegang tot een groot aantal realtime grafieken en kun jij geld op jouw account storten met creditcards en betaaldiensten zoals PayPal.