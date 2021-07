Oppo Presenteert Oppo Watch 2

Oppo heeft in thuisland China de nieuwste smartwatch van de fabrikant gepresenteerd. De Oppo Watch 2 heeft net als zijn voorganger een vierkant AMOLED-scherm en komt op de markt als 42mm en 46mm versie. Momenteel is de smartwatch alleen in China verkrijgbaar.

De Oppo Watch 2 is beschikbaar in twee uitvoeringen, namelijk een 42mm en 46mm versie. De 46mm versie heeft een grotere accu en moet volgens Oppo vier dagen meegaan op één acculading. Ook kunnen klanten kiezen voor een uitvoering met eSIM-ondersteuning.

Intern vinden we een Wear 4100-processor, een GPS-chip, een SpO2-meter en een hartslagmeter die je hartslag 24 uur in de gaten kan houden. De Oppo Watch 2 is voorzien van 100 sportmodi en kan een slaapanalyse uitvoeren. De smartwatch is waterdicht (5 ATM).

De Oppo Watch 2 draait op ColorOS for Watch, dat is gebaseerd op Android 8.1. De internationale versie zal echter draaien op Wear OS, maar we weten nog niet wanneer Oppo deze versie zal lanceren.

via [droidapp]