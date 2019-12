Pokémon-spellen Nu Te Spelen Op Facebook

The Pokémon Company heeft twee spellen uitgebracht op Facebook. Het gaat om Pokémon Tower Battle en Pokémon Medallion Battle. Het zijn de eerste spellen van de franchise die op Facebook te spelen zijn.

Pokémon Tower Battle wordt wereldwijd uitgerold via Facebook Games. Spelers kunnen het real-time tegen elkaar opnemen en het is de bedoeling om Pokémon op elkaar te stapelen om zo de hoogste toren te bouwen.

Pokémon Medallion Battle is een card battle-game. Spelers kunnen Pokémon verzamelen om ze vervolgens met elkaar te laten vechten en te evolueren. De ontwikkelaar zal elke maand nieuwe Pokémon toevoegen. Pokémon Medallion Battle is momenteel alleen nog in Azië te spelen.

Beide spellen zijn gratis te spelen via de browser en de mobiele app.

via [tweakers]