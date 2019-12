Sony Kan Groeiende Vraag Naar Camerasensoren Niet Aan

De vraag naar camerasensoren is momenteel zo hoog dat Sony de productie hiervan moeilijk kan bijhouden. De fabrieken blijven tijdens de feestdagen 24 uur per dag doordraaien, maar zelfs dit lijkt niet goed genoeg om de achterstand in te halen.

Sony verdubbelde zijn kapitaaluitgaven voor de productie van smartphonecamerasensoren dit jaar naar 280 miljard yen, omgerekend 2,3 miljard euro. De Japanse fabrikant heeft ook een nieuwe fabriek in Nagasaki opgezet om de productiecapaciteit te verhogen. Terushi Shimizu, het hoofd van Sony’s Semiconducter Manufacturing Corporation, heeft echter laten weten dat er nog meer investeringen nodig zijn.

Het ziet er echter naar uit dat de enorme investeringen nog steeds niet volstaan om het tij te keren. We moeten onze excuses aanbieden aan klanten, omdat we simpelweg niet genoeg kunnen produceren.

De groeiende vraag naar sensoren is vooral te danken aan fabrikanten die hun smartphones met steeds meer camera’s uitrusten. Waar aan aantal jaren terug slechts één of twee camera’s werden gebruikt beschikken smartphones tegenwoordig regelmatig over vierdubbele camera’s. De productie van camerasensoren is voor Sony na de PlayStation-tak de meest winstgevende bedrijfstak. Tussen nu en maart 2021 wil Sony nog eens 700 miljard yen, 5,77 miljard euro, investeren in deze bedrijfstak.

via [tweakers]