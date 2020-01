Over de beste online casino’s

Ben je op zoek naar de beste online casino’s om te spelen? Dit kan best lastig zijn omdat ieder casino anders is en het soms aankomt op de voorkeuren van een speler zelf. De ene speler wilt graag gratis spelen terwijl de andere regelmatig terugkeert en deel willen uitmaken van een VIP loyaliteitsprogramma.

Er zijn liefhebbers van speelautomaten, tafelspellen of pokerspellen. Dan heb je nog spelers die een gewenste methode hebben om geld te storten of uit te betalen. Al deze persoonlijke voorkeuren zijn erg belangrijk omdat ze bepalen welk online casino het beste is. In dit artikel leer je waar je op moet letten om bij het beste online casino aan de hand van je eigen voorkeuren terecht te komen.

Alleen spelen bij online casino’s met een licentie

Het belangrijkste om in de gaten te houden als je registreert bij een online casino is de licentie. Een casino licentie verzekert je van een betrouwbaar casino waar alle software en spellen getest worden door onafhankelijke instanties. Op dit moment opereren online casino’s vanuit Europa en zijn de beste online casino’s voorzien van een licentie vanuit Malta of het Verenigd Koninkrijk.

Spelselectie en softwareleveranciers

De spelselectie is belangrijk, maar de leveranciers die de software leveren voor deze casino spellen zijn nog veel belangrijker. De bekendste softwarebedrijven zijn NetEnt, Microgaming, Playtech, Play ’n Go & Evolution Gaming. Door bij de beste online casino’s te spelen weet je zeker dat spellen van een of meer van bovengenoemde softwareleveranciers beschikbaar zijn.

Kijken naar de voorwaarden van bonussen

Claim nooit zomaar een casino bonus bij een online casino. De voorwaarden zijn erg belangrijk. Een goed online casino geeft spelers de kans om een bonus vrij te spelen. Redelijke bonusvoorwaarden zijn inzetvereisten van tussen de 30x en 40x.

Gebruikelijk is dat de maximale inzet 5 euro bedraagt tijdens actieve bonussen. Winstlimieten zijn aanwezig voor no deposit bonussen. Win tot maximaal 100 euro met een no deposit bonus. Dit zijn goede voorwaarden omdat het je geen geld kost.

Uiteindelijk is het beschikbare spellenassortiment van belang. Op welke casino spellen mag je wel of niet spelen? De beste online casino’s hebben niet al teveel spellen buitengesloten zodat je op jouw favoriete spel een bonus kan vrijspelen.



Betrouwbare opties om geld te storten

Vanaf het moment dat je met echt geld gaat gokken wil je uiteraard gebruikmaken van vertrouwde betaalopties. Niet alleen bij het storten maar ook bij het uitbetalen is het belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van een beveiligde internetverbinding. In de browser van de casino website kan je zien of de verbinding beveiligd is door het groene slotje voor de website URL. Persoonlijke gegevens kunnen via beveiligde verbindingen niet gelekt worden naar anderen. Voorkom identiteitsdiefstal en wees er zeker van dat je storting veilig en snel naar het account van het online casino toe wordt gestort.

Conclusie

Doe onderzoek voordat je gaat spelen om erachter te komen wat de beste online casino’s zijn. De belangrijkste criteriapunten hebben wij benoemd zodat je weet waarop te letten. Kijk als eerste naar de aanwezige licentie en / of jouw favoriete casino spellen gespeeld kunnen worden. Bonusvoorwaarden en stortingsopties spelen ook een grote rol in het maken van een keuze.