Budget-smartphone Huawei Y6s In Nederland Uitgebracht

Huawei heeft een nieuwe budget-smartphone uitgebracht in Nederland. De Huawei Y6s krijgt hier een adviesprijs mee van 169 euro. In tegenstelling tot Huawei’s vlaggenschip-smartphone beschikt de Huawei Y6s gewoon over de Google Play Services.

De opvolger van de Y6 (2019) is voor een groot deel gelijk gebleven. Wel is de lederen achterkant vervangen door kunststof. De Huawei Y6s beschikt over een snellere Helio P35-processor met 3GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 3200 mAh. Het 6,09-inch scherm heeft een resolutie van 1560 bij 720 pixels met in de druppelnotch een 8MP selfie-camera. Achterop vinden we een 13MP camera en een vingerafdrukscanner.

De Huawei Y6s draait op Android 9.0 (Pie) en beschikt nog gewoon over de Google-applicaties, zoals de Play Store, Maps, Gmail en YouTube. De Y6s is bij Mobiel.nl en Belsimpel verkrijgbaar voor 169 euro.

via [androidplanet]