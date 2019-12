Chat-app ToTok Spioneert Gebruikers, Verwijder Snel!

ToTok is een snelgroeiende chat-app, maar mocht je ToTok hebben gedownload dan kun je de app beter weer verwijderen. Google heeft ToTok namelijk uit de Play Store gehaald, omdat ToTok een spionage-app blijkt te zijn.

ToTok is zowel uit de Google Play Store als de Apple App Store gehaald. Dit besluit is genomen nadat bleek dat ToTok in feite een spionagetool is voor de overheid van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De app deelde gegevens van miljoenen gebruikers in het Midden Oosten, Europa, Azië, Afrika en Noord-Amerika met de overheid van de VAE.

ToTok is een relatief nieuwe app, maar uit gegevens van analysebedrijf App Annie blijkt dat de app de afgelopen weken de snelstgroeiende app in de Verenigde Staten was. ToTok is gemaakt door Breej Holding, een bedrijf dat banden heeft met DarkMatter. DarkMatter staat in Abu Dhabi bekend voor spionage en hacking. Het succes van ToTok begon ook in de VAE, omdat andere chat-apps daar door de overheid worden geblokkeerd. ToTok mag dan wel uit de Play Store zijn gehaald, de dienst is nog wel gewoon actief. Het is daarom aan te raden om ToTok zo snel mogelijk van je smartphone te verwijderen.

via [AW]