Huawei Heeft Eerste Apps Als Alternatief Voor Google-apps Klaar

Door de sancties vanuit de Verenigde Staten mag Huawei nog steeds geen Google-diensten installeren op nieuwe smartphones. De Chinese fabrikant werkt daarom hard aan alternatieve apps, waarvan de eerste apps nu klaar zijn.

Huawei wordt door de VS beschuldigd van spionage en daarom mogen Amerikaanse bedrijven slechts beperkt zaken doen met Huawei. Een gevolg is dat Huawei geen licenties meer krijgt voor Google Mobile Services. Om de smartphones van Huawei toch zo functioneel mogelijk te maken werkt de fabrikant aan alternatieve apps.

Charles Peng van Huawei heeft laten weten dat Huawei voor HMS, Huawei Mobile Services, samenwerkt met Indiase ontwikkelaars. Huawei Mobile Services moet Google Mobile Services binnen korte tijd al vervangen. “We bouwen met Huawei Mobile Services (HMS) een mobiel ecosysteem. De meest belangrijke apps zoals navigatie, betalingen, games en berichten zijn eind december gereed“.

Over enkele dagen zijn veel alternatieve apps dus al functioneel, maar het is onduidelijk of het gaat om bèta-versies of al om definitieve versies. Wanneer we de software van Huawei te zien krijgen op Huawei-smartphones is ook nog onduidelijk, we verwachten dat de Huawei-software voorlopig nog een stuk beperkter is dan de software van Google.

via [droidapp]