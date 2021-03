“Facebook Werkt Aan Instagram-versie Voor Kinderen Onder De 13 Jaar”

Er is een interne memo uitgelekt naar de pers waaruit blijkt dat Facebook werkt aan een nieuwe versie van Instagram speciaal voor kinderen jonger dan 13 jaar. De huidige Instagram is officieel niet voor kinderen van deze leeftijd.

Instagram beschouwt jongeren als prioriteit, aldus Vishal Shah, Instagrams vice-president van de productieafdeling. In de memo staat dat de Community Product Group zich gaat richten op integriteit en privacy om Instagram veilig te maken voor tieners. Daarnaast is het bedrijf bezig om een Instagram-versie te maken voor kinderen onder de 13. Verdere details over de kindvriendelijke Instagram hebben we nog niet.

Wel weten we dat de nieuwe Instagram gemaakt zal worden onder leiding van Pavni Diwanji. Pavni Diwanji werkte voorheen bij Google en was verantwoordelijk voor YouTube Kids. Sinds december werkt Diwanji bij Facebook. Het is nog onduidelijk wanneer de kindvriendelijke versie van Instagram zal worden gelanceerd.

via [tweakers]