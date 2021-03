Render Van OnePlus Watch Online Verschenen

OnePlus zal op 23 maart zijn eerste smartwatch introduceren, maar op het internet is nu een render opgedoken waarop de OnePlus Watch te zien zou zijn. Geruchten over de OnePlus Watch gaan al geruime tijd rond, maar beelden hadden we nog niet.

De bovenstaande render toont een ronde smartwatch met twee knoppen aan de zijkant. De OnePlus Watch lijkt een rubberen bandje te krijgen. CEO Pete Lau heeft eerder al bekendgemaakt dat de smartwatch niet draait op Wear OS, maar op een eigen besturingssysteem. Het eigen besturingssysteem moet zorgen voor een betrouwbare ervaring en een langere accuduur.

Volgens eerdere geruchten is de OnePlus Watch waterdicht (IP68) en heeft de smartwatch ondersteuning voor Warp Charge snelladen. De behuizing heeft een diameter van 46mm en is voorzien van 4GB werkgeheugen. Sensoren kunnen de slaap, stress, bloedzuurstof en hartslag meten.

via [tweakers]