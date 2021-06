Google-app Op Android Crasht: Zo Los Je Het Op

Veel smartphone-gebruikers klagen sinds vandaag over een crashende Google-app. In de Google Play Store komen tientallen negatieve reviews binnen van mensen die de app niet meer kunnen gebruiken. Google heeft nog geen oplossing uitgerold, maar er zijn manieren om zelf het probleem tijdelijk op te lossen.

Het probleem komt voor op zowel de smartphone als op de tablet en er lijkt geen link te zijn tussen specifieke toestellen. Gebruikers melden dat de app telkens blijft crashen, waardoor je niks meer kunt zoeken. Ook kun je geen gebruik meer maken van de Google Assistent en de nieuwsberichten in Discover. Gelukkig komen er meldingen binnen van mensen die een oplossing hebben gevonden.

Zo is het onder andere mogelijk om de laatste update van de Google-app te verwijderen. Dit kun je doen via “instellingen” -> “applicaties“. Vervolgens klik je op de Google-app en tik je op de drie puntjes rechtsboven. Hier heb je de optie “updates verwijderen“. Andere mensen melden dat het leeghalen van de Google Cache bij hun de oplossing was. Werken deze oplossing bij jou niet, dan kun je de Google-app in de instellingen ook uitschakelen. Hiermee voorkom je in ieder geval dat het scherm van je telefoon steeds knippert totdat Google zelf met een oplossing komt.