“Samsung Galaxy S21 Ontvangt Eind Dit Jaar Android 12-update”

Google heeft de opvolger van Android 11 nog niet gelanceerd, maar Samsung is al begonnen aan de ontwikkeling van de Android 12-update voor de Galaxy S21-serie. Een exacte releasedatum hebben we nog niet, maar gebruikers kunnen de update voor het einde van dit jaar verwachten.

Tech-lekker Max Weinbach laat via Twitter weten dat Samsung werkt aan de Android 12-update voor de Galaxy S21. Meer details heeft hij nog niet gedeeld, maar we weten nu wel dat Samsung Android 12 als eerste zal uitrollen naar de Galaxy S21. Dit is ook wel vrij logisch, aangezien dit de nieuwste high-end smartphones van het bedrijf zijn. De verwachting is dat de uitrol van Android 12 eind dit jaar zal plaatsvinden. De Galaxy S20 ontving namelijk in december van vorig jaar de Android 11-update.

Mensen met een oudere of voordeligere smartphone moeten nog wat langer wachten. Android 12 krijgt onder andere een nieuw ontwerp die Google ‘Material You‘ noemt. Hierin krijgen gebruikers meer vrijheid over het uiterlijk van de interface. Ook voegt Google een Privacy Dashboard toe en krijgt de Google Assistent meer functies.

via [androidplanet]