Gmail Op Desktop Krijgt Nieuw Uiterlijk

Google zal de komende weken een nieuw uiterlijk uitrollen naar de webversie van Gmail. Het nieuwe uiterlijk introduceert onder andere een tweede zijmenu, die het makkelijk moet maken om te schakelen tussen verschillende belangrijke applicaties.

Binnenkort krijgt de webversie van Gmail een nieuwe interface die het “gemakkelijk moet maken om te schakelen tussen belangrijke applicaties zoals Gmail, Chat en Meet vanuit één uniforme locatie.” Aan de linkerkant vinden we een nieuw zijmenu met grote, pilvormige pictogrammen voor Mail, Chat, Ruimtes en Meet. Onderin vinden we de recente chats. Naast de linkerzijbalk vinden we nog een zijbalk. Hierin staan de berichten, zoals Inbox, Concepten, Gesnoozed en Verzonden, met daaronder de labels. Bovenin deze balk vinden we de Opstellen’-knop. Via deze knop kun je nieuwe e-mails versturen.

oude interface

nieuwe interface

Het nieuwe design komt overeen met het uiterlijk van Android 12. Google rolt het design vanaf 8 februari uit naar de gebruikers van Gmail. Via het pop-upvenster in de rechterbenedenhoek van je scherm kun je zelf het nieuwe uiterlijk inschakelen. Vanaf april zal Google de nieuwe versie automatisch bij iedereen aanzetten.





via [AW]