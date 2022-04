Xiaomi-chips Voor Elektrische Auto’s Goedgekeurd

De Chinese instantie CNIPA heeft een patentaanvraag van Xiaomi goedgekeurd. Het gaat om een patent voor sensors die kunnen worden gebruikt in elektrische auto’s. Xiaomi is al een tijdje van plan om elektrische auto’s te maken die zelfstandig kunnen rijden.

Xiaomi wil in de toekomst de markt van elektrische auto’s betreden en met de goedkeuring van een nieuw patent is de fabrikant, die we oorspronkelijk kennen van zijn smartphones en gadgets, weer een stapje dichterbij. Bij het patent vinden we een schets met daarop de posities van een aantal sensors. De sensors zullen waarschijnlijk worden gebruikt voor de zelfrij-functies van toekomstige auto’s.





Het is nog onduidelijk wanneer we de eerste Xiaomi-auto kunnen kopen, maar het bedrijf heeft eerder al wel aangegeven dat de massaproductie in de eerste helft van 2024 moet starten. Volgens de geruchten wil Xiaomi later dit jaar echter al wat aan het publiek tonen.

via [hardware.info]