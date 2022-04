OPPO Werkt Net Als Samsung En Google Aan Eigen Smartphone-chipset

OPPO is van plan om eigen chipsets te ontwikkelen die de fabrikant vervolgens wil gebruiken in zijn smartphones en mogelijk ook in OnePlus-smartphones. De chipsets worden een alternatief voor de processors van Qualcomm en MediaTek.

Volgens informatie van het Chinese ITHome werkt OPPO aan zijn eerste chipset voor smartphones. OPPO wil de chipset volledig in eigen huis ontwerpen en zal gebruikmaken van het 6 nm-bakproces van de Taiwanese chipbouwer TSMC. Later zal de fabrikant ook 4 nm-chips ontwikkelen. Met dit besluit volgt OPPO in de voetsporen van een aantal andere smartphonefabrikanten. Zo maakt Samsung al langer zijn Exynos-processors, heeft Google de Tensor-processor en maakt Huawei Kirin-processors. Een processor van eigen makelij kan onder andere softwarematig voordelen met zich meebrengen.

OPPO en OnePlus werken sinds vorig jaar nauw samen. Zo gaan ze dit jaar gezamenlijk een softwareschil uitbrengen en zien we dat de smartphones van de twee bedrijven steeds meer op elkaar gaan lijken. De kans is daarom groot dat OnePlus in de toekomst ook processors gaat gebruiken die zijn gemaakt door OPPO.

via [AW]