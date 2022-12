Opmerkelijk: Huawei Introduceert Smartwatch Met Draadloze Oordopjes Onder Het Scherm

Huawei heeft een hele opmerkelijke smartwatch geïntroduceerd. Je kunt het scherm van de Huawei Watch Buds namelijk openen, waarna twee draadloze oordopjes met active noise cancelling (ANC) tevoorschijn komen.

De Huawei Watch Buds lijkt op het eerste gezicht een normale smartwatch met een 1,43-inch AMOLED-scherm, maar de smartwatch heeft één heel opvallende feature. Onder het scherm vinden we namelijk een setje draadloze oordopjes. Met de Huawei Watch Buds vergeet je dus nooit meer je draadloze oordopjes. De kleine oordopjes zijn te bedienen met aanraakgebaren en gaan zo’n drie uur mee met ANC ingeschakeld en vier uur met ANC uitgeschakeld. De smartwatch zelf draait op Harmony OS en gaat drie dagen mee op één acculading. Zoals gebruikelijk kan de Huawei Watch Buds je hartslag, slaap en stress meten en er is ondersteuning voor 80 verschillende activiteiten.

De Huawei Watch Buds zijn op dit moment alleen voor de Chinese markt aangekondigd. Het is niet duidelijk of de smartwatch later ook naar Nederland en België komt. Huawei wil zich namelijk steeds verder terugtrekken van de Europese markt en zich meer gaan focussen op de Aziatische markt. Als we de Chinese adviesprijs omrekenen komen we uit op een prijskaartje van zo’n 490 euro inclusief btw.

via [AW]