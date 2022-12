Android Smartphones Met De Beste Camera’s

Smartphones gebruiken we voor veel meer dan het plegen van telefoontjes en het versturen van berichtjes. Zo is een Android mobiel voor veel mensen hun meest gebruikte camera en daarom is een goede camera in een smartphone een erg belangrijk verkooppunt. In dit artikel bespreken wij de beste camera-smartphones van 2022.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Er zijn een aantal smartphone fabrikanten die bekend staan om hun goede camera-kwaliteit. Samsung is een van deze fabrikanten en bracht dit jaar de Galaxy S22 Ultra op de markt. De Galaxy S22 Ultra is de nieuwste vlaggenschip van de Zuid-Koreaanse fabrikant en is uitgerust met een 108MP hoofdlens, een 10MP periscopische lens met 10x optische zoom, een 10MP periscopische lens met 3x optische zoom en een 12MP ultragroothoeklens met een kijkhoek van 120 graden. Deze combinatie van lenzen resulteert in zeer hoge kwaliteit foto’s en kan dankzij de 10x zoom beelden heel dichtbij halen. De Galaxy S22 Ultra heeft een van de meest uitgebreide camera-setups van alle smartphones.

Google Pixel 7 (Pro)

De Galaxy S22 Ultra is uitstekend, maar niet erg voordelig. Voor een paar honderd euro minder haal je de Google Pixel 7 of Pixel 7 Pro in huis. De smartphones in de Google Pixel-serie maken al jaren prachtige foto’s, maar Google bracht zijn smartphones voorheen niet uit in Nederland. Bij de lancering van de Pixel 7 (Pro) kwam daar echter verandering in. Zowel de reguliere Pixel 7 als de Pixel 7 Pro zijn dit keer voor de Nederlandse markt aangekondigd.

De Google Pixel 7 Pro heeft een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 48MP telelens met 5x optische zoom en een 12MP groothoeklens. De reguliere Pixel 7 heeft een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens. Een zoomlens ontbreekt op de Pixel 7. Is zoom voor jou belangrijk, dan moet je dus kiezen voor de Pixel 7 Pro.

Sony Xperia 1 / 5-series

Ben jij een actieve gebruiker van Sony Alpha-camera’s, dan kun je een Xperia-smartphone overwegen. Sony rust zijn Xperia-modellen doorgaans uit met een zeer goede camera-setup, maar wat de smartphones extra aantrekkelijk maakt voor Sony Alpha-gebruikers is de Photography Pro camera-app. Deze app heeft namelijk dezelfde gebruikersinterface als de Sony Alpha-camera’s en geeft je handmatige controle over alle camera-instellingen zoals exposure, white balance en shutter speed.

Begin dit jaar hebben wij de Sony Xperia 5 III mogen testen. Deze smartphone heeft een 12MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 12MP dual-zoomlens waarmee je zowel 2.9x als 4.4x optisch kunt inzoomen. De Sony-smartphones maken foto’s waarbij de kleuren veel natuurlijker overkomen. Voor serieuze fotografen is dit erg belangrijk, maar veel jongeren vinden juist de sterkere contrasten en fellere kleuren van Galaxy-smartphones veel aantrekkelijker. Het komt uiteindelijk neer op persoonlijke voorkeur.

Google Pixel 6a

Heb je een klein budget, dan is de Google Pixel 6a een echte aanrader. Dit is een van de beste mid-range camera-smartphones die via de grijze import verkrijgbaar is voor ongeveer 400 euro. Gedurende de dag kun je prachtige foto’s maken, maar hou er wel rekening mee dat de smartphone wat meer moeite heeft in donkere omgevingen, omdat de smartphone een relatief kleine sensor gebruikt.