Samsung Galaxy S8 (Plus) Ontvangt Beveiligingsupdate Van April 2020

De maand is nog jong maar Samsung is al begonnen met de uitrol van de nieuwste beveiligingspatch. De patch van april 2020 komt nu binnen op de Galaxy S8 en de Galaxy S8 Plus. Ook in Nederland is de update al te downloaden.

De nieuwste update voor de Galaxy S8 zorgt ervoor dat “de beveiliging van uw apparaat is verbeterd“. De beveiligingspatch van april dicht namelijk een aantal kwetsbaarheden in het besturingssysteem die eventueel door kwaadaardigen misbruikt kunnen worden. De update met firmwareversie G950FXXS8DTC6 is bijna 428MB groot en beschikt naast fixes voor kwetsbaarheden ook over stabiliteits- en prestatieverbeteringen. Nieuwe functies zijn niet aanwezig.

In Nederland en België komt de beveiligingsupdate als eerste binnen op de ‘unbranded’ Galaxy S8 en S8 Plus. Later verschijnt de update ook op ‘branded’ toestellen die bij Vodafone en T-Mobile zijn gekocht.

via [galaxyclub]