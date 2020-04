Google Stopt Verkoop Pixel 3-serie

Google is gestopt met de verkoop van de Pixel 3-smartphones. De voorraad is op en zal niet meer worden aangevuld. De Pixel 3a en de Pixel 4-serie zijn nog wel verkrijgbaar.

Na anderhalf jaar stopt Google met de verkoop van de Pixel 3. Google heeft tegenover Android Police gezegd dat er nog wel wat kleine voorraden beschikbaar zijn bij een aantal retailers, waardoor je de smartphone de komende weken nog wel kunt tegenkomen. De Pixel 3 en 3 XL is nooit via de Google Store aangeboden in de Benelux.

Inmiddels wachten we op de introductie van de Pixel 4a. Volgens de geruchten beschikt deze smartphone over een 5,8-inch scherm, een Snapdragon 730-processor, 6GB werkgeheugen en een 12MP camera. Het is echter nog onduidelijk wanneer de introductie zal plaatsvinden.

via [tweakers]