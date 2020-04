TCL Introduceert Budget-smartphone Alcatel 1SE

TCL heeft deze week een nieuwe budget-smartphone aangekondigd onder de naam Alcatel 1SE (2020). De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 99 euro en beschikt onder andere over een 4000mAh accu.

De Alcatel 1SE (2020) is een opvolger van de Alcatel 1SE (2019), die ook in Nederland verkrijgbaar is. De nieuwe smartphone beschikt over een 6,22-inch scherm met een resolutie van 1520×720 pixels en een 19:9-beeldverhouding, een octa-core Unisoc SC9863A processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 4000 mAh accu, een 5MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 5MP ultragroothoeklens en een 2MP dieptelens.

De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant en de selfie-camera zit in een kleine druppelnotch. De Alcatel 1SE draait op Android 10 en komt in de winkels te liggen voor een adviesprijs van 99 euro.

via [tweakers]