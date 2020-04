Xiaomi Opent Vandaag Nederlandse Mi Store-webwinkel

Xiaomi opent vandaag de Nederlandse webwinkel van de Chinese fabrikant. Hier kun je niet alleen smartphones, maar ook andere producten zoals headsets en producten voor in huis aanschaffen. Xiaomi belooft dit weekend hoge kortingen.

We wachten in Nederland nog steeds op de eerste fysieke Mi Store, maar raakt je geduld op dan kun je vanaf vandaag terecht bij de online Xiaomi Mi Store. Wanneer de fysieke winkel zijn deuren open doet is nog onduidelijk. Owen Ou, hoofd West-Europa bij Xiaomi, zegt hierover het volgende:

Aanvankelijk was de opening van de Mi Store gepland in de nieuwe winkel in Rotterdam met de aanwezigheid van de Mi-fans en partners. Aangezien de veiligheid en het welzijn van iedereen bij Xiaomi de hoogste prioriteit heeft, hebben we besloten de opening te verplaatsen naar de online winkel in deze uitdagende periode.

via [bright]