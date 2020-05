Deze Oppo-smartphones Ontvangen In Juni Android 10-update

De Chinese fabrikant Oppo heeft een upgradeschema gedeeld waarin staat welke smartphones van Oppo een Android 10-update ontvangen. De meeste smartphones van de fabrikant kunnen de update in juni downloaden.

Op het onderstaande upgradeschema zien we wanneer Oppo start met de uitrol van ColorOS 7, de softwareschil van de fabrikant die is gebaseerd op Android 10. Deze maand rolt de update al uit naar de Oppo Find X, waarna in juni de onderstaande toestellen volgen:

• Oppo Reno

• Oppo Reno 10x Zoom

• Oppo Reno Z

• Oppo Reno2

• Oppo Reno2 Z

• Oppo R17 Pro

• Oppo RX17

Na de eerder genoemde toestellen komt de update in juli ook naar de Oppo R15 Pro, Oppo A5 2020 en Oppo A9 2020. De Oppo A91 is als laatste aan de beurt en ontvangt de update pas in augustus.

via [tweakers]