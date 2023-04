Deze Acht Motorola Smartphones Ontvangen Beveiligingsupdate Van Maart

Motorola heeft maar liefst acht beveiligingsupdates klaarstaan. In alle gevallen installeert de update de beveiligingspatch van maart 2023. Hierdoor zijn deze acht smartphones weer helemaal up-to-date.

Acht Motorola-smartphones kunnen vanaf nu in Nederland de beveiligingspatch van maart 2023 downloaden. De update installeert alleen de nieuwste beveiligingspatch. Er worden dus geen nieuwe functies toegevoegd. Toch is het belangrijk om de update te downloaden om er voor te zorgen dat jouw smartphone beveiligd is tegen de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Het gaat om de volgende smartphones:

– Motorola Edge 20 Lite

– Motorola Edge 30 Neo (review)

– Moto G52

– Moto G60s

– Moto G60

– Moto G20

– Moto E13

– Moto E32s

Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor alle gebruikers beschikbaar is.

via [droidapp]