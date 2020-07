“Lenovo Legion Pro Krijgt Ondersteuning Voor 90 Watt Snelladen”

Lenovo zal op 22 augustus een nieuwe gaming-smartphone introduceren onder de naam Legion Pro. Volgens de laatste geruchten krijgt de Lenovo Legion Pro ondersteuning voor 90 watt snelladen, waardoor de 5000 mAh accu van de smartphone na 30 minuten aan de lader volledig kan worden opgeladen.

Lenovo wil met de Legion-serie gaan concurreren met aankomende gaming-smartphones zoals de ASUS ROG Phone 3 en de Xiaomi Black Shark 3. De website MyDrivers heeft nu meer details bekendgemaakt over deze smartphone. Zo krijgt de Legion Pro volgens de bron een 5000 mAh accu met een 90 watt snellader. Hierdoor kun je de accu in 30 minuten aan de lader opladen van 0 tot 100 procent.

Volgens de geruchten krijgt de Legion Pro een 6,67-inch AMOLED-scherm met een 144 Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 865 Plus-processor, 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. De smartphone heeft twee usb-c aansluitingen zodat je bijvoorbeeld de smartphone kunt opladen en tegelijkertijd een koptelefoon kunt gebruiken. De selfie-camera zit aan de zijkant van de behuizing en de rear-camera zit in het midden van de achterkant. Het is namelijk de bedoeling dat je de Legion Pro voornamelijk in landschapsmodus gebruikt.

