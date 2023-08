“Dit Zijn De Specificaties En Renders Van De Motorola Moto G54”

Nadat Motorola onlangs de Moto G14 introduceerde, duiken nu alweer geruchten op over de volgende Motorola-smartphone. Dit keer zijn beelden en de vermoedelijke specificaties van de Moto G54 uitgelekt.

De informatie over de Moto G54 is gedeeld door de website TheTechLookout, die in het verleden vaker juiste informatie over onaangekondigde smartphones heeft gedeeld. Volgens de bron beschikt de Moto G54 over een 6,5-inch scherm met een full HD+-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een nog onbekende processor met 5G-ondersteuning, een 5000mAh accu en maximaal 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De opslagruimte kun je uitbreiden met een microSD-kaart.

Ook heeft de Moto G54 stereo speakers en een 16MP selfie-camera in de ronde uitsparing van het scherm. Achterop vinden we een dubbele rear-camera, bestaande uit een 50MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie en hoogstwaarschijnlijk een 2MP macrolens. Als laatste vinden we in de aan/uit-knop nog een vingerafdrukscanner. Op de renders zien we de smartphone in de kleuren lichtblauw, donkerblauw, groen en zwart. Een introductiedatum of adviesprijs hebben we nog niet. De Moto G53 verscheen echter op de markt voor 249 euro.

via [androidplanet]