HTC Desire 21 Pro 5G Officieel Aangekondigd

HTC is een merk waar we de laatste tijd niet veel meer over horen, maar af en toe brengt de Taiwanese fabrikant toch nog een smartphone op de markt. De nieuwste smartphone van HTC heet Desire 21 Pro 5G en beschikt over een groot scherm, een vierdubbele camera en ondersteuning voor het 5G-netwerk.

De HTC Desire 21 Pro 5G kost in thuisland Taiwan omgerekend ongeveer 353 euro. De smartphone draait uit de doos op de inmiddels wat oude Android 10 en is uitgerust met een 6,7-inch LCD-scherm met een 90Hz-verversingssnelheid, een resolutie van 2400 x 1080 pixels en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Intern vinden we een Snapdragon 690-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18 watt snelladen.

De rear-camera bestaat uit vier lenzen. Het gaat om een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 5MP dieptelens en een 2MP macrolens. Voorop zit een 16MP selfie-camera.

De HTC Desire 21 Pro 5G is in Taiwan verkrijgbaar in de kleuren zwart en paars. We weten nog niet of de smartphone ook naar Nederland en België komt.

via [androidplanet]