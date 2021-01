Dit Zijn De Samsung Galaxy Buds Pro Oordopjes

Samsung heeft gisteren de Galaxy S21-serie aangekondigd tijdens een Unpacked-presentatie, maar de nieuwe vlaggenschip-smartphone is niet het enige product die we te zien kregen. Samsung heeft ook de Galaxy Buds Pro gepresenteerd. Dit zijn de nieuwste draadloze oordopjes van de fabrikant.

Samsung heeft de Galaxy Buds Pro onder andere uitgerust met betere Active Noise Cancellation en Ambient Sound. De oordopjes zijn volgens Samsung nu in staat om 99 procent van de omgevingsgeluiden weg te filteren. De oordopjes kunnen herkennen wanneer iemand tegen je praat, waarna de oordopjes het volume van de muziek automatisch zal verlagen zodat je de persoon beter kunt verstaan. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je in een winkel wilt afrekenen of in een coffeeshop een bestelling plaatst.

De oordopjes hebben ook een IPX7-certificering gekregen, waardoor je de Galaxy Buds Pro zonder problemen kunt gebruiken in de regen. Zonder ANC ingeschakeld kun je met de Galaxy Buds Pro maximaal 28 uur naar muziek luisteren. Met ANC ingeschakeld gaan de oordopjes met oplaadcase 18 uur mee. De Galaxy Buds Pro heeft een volledig nieuw ontwerp gekregen met veel rondingen. De oordopjes zijn te bedienen via touchbediening. 360 Audio in combinatie met Dolby Head Tracking zorgt ervoor dat het geluid met de drager meebeweegt, waardoor het geluid van verschillende kanten lijkt te komen. Deze technologie werkt overigens alleen met Galaxy-apparaten die draaien op One UI 3.1 of hoger.

De Samsung Galaxy Buds Pro is vanaf 29 januari verkrijgbaar in de kleuren Phantom Violet, Phantom Black en Phantom Silver voor een adviesprijs van 229 euro.