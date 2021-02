Update Lost Accuproblemen Van Samsung Galaxy S21 Op

Samsung heeft een update uitgerold naar de Galaxy S21 die de accuproblemen van de vorige update oplost. Sinds de beveiligingsupdate van februari verliest de accu van de smartphone te snel zijn accucapaciteit.

Gebruikers van de Samsung Galaxy S21 klagen over een snel leeglopende accu sinds het installeren van de beveiligingspatch van februari. De website Sammobile schrijft dat Samsung nu een nieuwe update heeft uitgerold die het accuprobleem moet oplossen. Volgens de gebruikers werkt de accu na het installeren van de update met versienummer G99xBXXU1AUB6 inderdaad weer naar behoren.

Het accuprobleem kwam alleen voor bij een groep mensen met de reguliere Galaxy S21. De Galaxy S21+ en S21 Ultra hadden nergens last van. Toestellen met het accuprobleem liepen sneller leeg, ook in de vliegtuigstand of wanneer gebruikers hun toestel weinig gebruiken. Het was daarom duidelijk dat het om een softwareprobleem ging. Samsung rolt de nieuwe update nu uit en gebruikers ontvangen een notificatie zodra ze de update kunnen downloaden.

