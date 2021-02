Wat is een VPN? En kan ik dit zakelijk gebruiken?

Een VPN, ook wel een Virtual Private Network genoemd, is een softwaretool waarmee u verbinding kunt maken met internet via een veilige, anonieme verbinding. Een VPN biedt privacy en veiligheid, waardoor u internet kunt gebruiken zonder dat uw activiteit wordt gevolgd of gecontroleerd. VPN’s werden voor het eerst gebruikt door bedrijven, maar tegenwoordig wordt VPN-software steeds vaker gebruikt door individuen die om hun online privacy geven. Het is een geweldig hulpmiddel omdat mensen in grotere aantallen vanuit huis beginnen te werken en hun privacy willen waarborgen.

Waar VPN Nederland voor wordt gebruikt

In wezen zorgt VPN Nederland ervoor dat u ergens lijkt te zijn waar u niet bent. Het doet dit door u met internet te verbinden via een server in een ander deel van het land of een ander deel van de wereld.

Verberg uw online activiteiten.

Soms moeten bedrijven of particulieren over de hele wereld zich zorgen maken over het feit dat hun online activiteiten worden gecontroleerd of ronduit gecensureerd. Een VPN is een effectief hulpmiddel om te voorkomen dat uw online activiteiten worden gevolgd.

Vermijd geografische beperkingen voor online-inhoud.

Sommige websites en streaming mediadiensten zijn geografisch geblokkeerd, wat betekent dat u in een bepaald land moet wonen om er toegang toe te hebben. Een VPN kan u helpen deze blokkades te omzeilen door u te verbinden met een server op elke gewenste locatie. Krijg veilig toegang tot uw thuiscomputer terwijl u op reis bent. Een VPN zorgt voor een veilige en anonieme verbinding die u kunt gebruiken om op afstand verbinding te maken met uw pc thuis wanneer u niet thuis bent.

Hoe VPN’s werken

Wanneer u een VPN-service gebruikt, brengt uw apparaat bijv een android VPN (of het nu een desktop computer, laptop, smartphone of tablet is) een veilige verbinding tot stand met een externe server die deel uitmaakt van het VPN-netwerk. Die VPN gaat in zekere zin voor u online – wat de rest van het internet betreft, u bent lokaal verbonden met die server, dus het is over het algemeen onmogelijk om de ware identiteit of locatie van uw computer te achterhalen.

VPN Nederland

Met VPN’s in Nederland kunt u verbinding maken met internet vanaf een aparte, externe server. De meeste VPN’s beweren dat ze geen server logboeken bijhouden, wat betekent dat het voor een entiteit (zoals een overheidsinstantie) niet mogelijk is om er later achter te komen wie met welke server is verbonden.

Welke soorten middelgrote bedrijven gebruiken VPN Nederland?

Middelgrote bedrijven met minder dan 500 werknemers gebruiken vaak VPN om bedrijfsgegevens te beschermen. Enkele voorbeelden zijn ziekenhuizen, dokterspraktijken, advocatenkantoren, accountants, bedrijven met afgelegen of verspreide arbeidskrachten en bedrijven met meerdere kantoren. Een VPN maakt het voor werknemers mogelijk om veilig toegang te krijgen tot informatie vanaf elke locatie, of het nu een hotel, een ander kantoor of een koffiebar is, dus zelfs een klein bedrijf met externe medewerkers kan het risico van gegevensdiefstal minimaliseren.

Hoeveel kost een zakelijke VPN-service?

Er zijn een aantal VPN-opties beschikbaar voor bedrijven. Sommigen rekenen een maandelijks bedrag per gebruiker of een maandelijks bedrag voor een bepaald aantal apparaten, terwijl anderen een jaarlijks bedrag in rekening brengen. Prijzen variëren van slechts €10 per maand per gebruiker of apparaat tot meer dan €400 per jaar. Het is belangrijk op te merken dat veel zakelijke VPN-providers een gratis proefperiode aanbieden.

Er zijn veel verschillende VPN-services

Er zijn veel VPN-services om uit te kiezen, en ze rekenen over het algemeen een doorlopend tarief voor toegang, dat kan oplopen tot enkele euro’s per maand. Hier zijn enkele populaire VPN-services:

– NordVPN kost slechts ongeveer €4 per maand en je kunt er tot zes apparaten tegelijk aansluiten. NordVPN is een van de bekendste en meest gevestigde VPN-services die beschikbaar zijn. Ook heeft NordVPN het grootste wereldwijde aanbod.

– IPVanish kost slechts €5 per maand en wordt geleverd met veilige online opslag van SugarSync. Eén abonnement omvat al uw computers en apparaten, en het heeft een bijzonder eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface die geweldig is voor gebruikers die nieuw zijn bij VPN’s.

– Surfshark kost ongeveer €2 per maand en je kunt het gebruiken om een ​​onbeperkt aantal computers en apparaten aan te sluiten. Het is opmerkelijk omdat u hiermee verbinding kunt maken met een bijzonder groot aantal Netflix-services – 15 verschillende landen.